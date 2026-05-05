«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми

Для «Единой России» поддержка семьи – стратегическое направление, а также одна из первоочередных национальных целей развития, которые своим Указом определил Глава государства, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании четвертого отчетно-программного форума партии «Есть результат!», его слова приводятся на сайте партии.

Медведев отметил, в новой Народной программе «Единой России» должны найти отражение социальные обязательства по поддержке семей – это важнейший приоритет работы партии с бюджетом страны. Войдут в документ и инициативы по поддержке многодетных семей – по предложению партии в законодательстве уже закреплен статус многодетной семьи.

«Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – сказал Медведев.

В том числе важно создавать семейные блоки в студенческих общежитиях, подчеркнул он, напомнив, что по инициативе «Единой России» с прошлого года закреплен статус «студенческой семьи» – для них формируются отдельные меры поддержки как на федеральном уровне, так и в регионах.

«Нужно, чтобы в студенческих семьях с детьми действовал особый график учебы. Уже сейчас в вузах страны создано несколько сотен комнат матери и ребенка, практически во многих вузах. Эту сеть надо расширять», – заявил он.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что с 2020 года в стране сформирована целостная модель помощи, которая позволила кратно увеличить охват семей мерами поддержки. Работает механизм соцконтракта, который сочетает финансовую помощь с возможностями для трудоустройства и развития собственного дела.

По мнению Голиковой, частью новой Народной программы «Единой России» должна стать реализация корпоративного семейного стандарта.

«Продолжаем работу по продвижению многодетности как основной и новой общественной нормы и постепенному увеличению числа регионов, которые предоставляют меры социальной поддержки многодетным без критерия нуждаемости», – сказала она.

Участники круглого стола «Крепкая семья – сильная Россия» в ходе отчетно-программного форума предложили новые меры поддержки семей с детьми: это внедрение для многодетных семей принципа «единого окна» на «Госуслугах», для регионов с низкой рождаемостью, особенно для арктических территорий, предлагается разработать дополнительные меры поддержки вторых, третьих и последующих детей, в частности выделение земельных участков.

Кроме того, необходимо открыть при женских консультациях центры подготовки к родам, где будущим родителям расскажут о беременности, родах и льготах, а также учредить специальную премию для бизнеса, отмечая компании с наиболее полезными и работающими программами помощи семьям.

Еще одна инициатива касается мер поддержки, которые выдает государство в виде натуральной помощи: школьная форма, кроватки, детские коляски, продуктовые наборы, рюкзаки. Их предложили закупать только у российских производителей. При этом товары должны быть хорошего качества.

Отдельным пунктом идет добровольная сертификация для нянь. Предполагается, что при желании специалист сможет пройти сертификацию, после чего его внесут в специальный реестр.

По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» в Народную программу «Единой России» предложили включить меры по комплексному развитию инфраструктуры для поддержки молодых семей.

Руководитель реготделения и Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин подчеркнул, что для молодых семей необходимо создавать такие условия, чтобы им было проще решиться на рождение ребенка еще в студенчестве.

«В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – сказал он.

Участники круглого стола предложили оборудовать в университетах комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания. В новых корпусах и кампусах – закладывать это заранее, на этапе проекта.

Вторая инициатива касается внедрения программы послеродовой реабилитации – как физической, так и психологической, чтобы каждая молодая мама знала: она не одна, ей помогут, поддержат.

Третье предложение – запуск школы молодых отцов.

«Тема семьи, наверное, одна из самых популярных (среди поступивших в новую Народную программу – прим. ред.). Много обращений касается поддержки семей с детьми, особенно многодетных. Это значит, что наши люди хотят создавать семьи и рожать детей, это очень важно для будущего страны», – подчеркнул Медведев.

Инициативы проработают и передадут Экспертному совету «Единой России».

«В Татарстане пособие по беременности и родам получили 24,2 тыс. женщин. На эти цели направлено 5,1 млрд рублей. Поддержку стали получать будущие мамы– студентки вузов и СПО, ранее они находились явно в уязвимом положении», – рассказала член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

Депутат напомнила, что в целом в республике выросло число многодетных семей, а региональные меры социальной поддержки в Татарстане предоставляются многодетным без учета их доходов. Также введена ежемесячная денежная выплата матерям-героиням. С июня 2026 года вводится ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя детьми и более при доходе ниже чем полтора региональных прожиточных минимума.

«Помимо бюджетных решений в регионах высок запрос на координацию усилий по реализации различных семейно-ориентированных направлений. Разработано 2 «золотых стандарта» мер поддержки многодетности и студенческих семей, которые уже реализуются в регионах и доказывают свою эффективность», – рассказала депутат Госдумы.

По мнению парламентария, важно продолжать одновременно действовать в 3 направлениях: повышении благополучия семей с детьми по принципу «плюс ребенок плюс ресурс»; развитии просемейной инфраструктуры; совершенствовании информационной политики с прицелом на продвижение образов крепкой семьи.

«Нужно объединяться всем вокруг важнейшей задачи сегодняшнего дня», – призвала Ларионова.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов – это новый подход в ее работе. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, – Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.