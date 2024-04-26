«Единая Россия» поможет родным участников СВО трудоустроиться и разобраться с кредитами

В рамках федерального партийного проекта «Моя карьера с „Единой Россией“» с трудоустройством помогут участникам СВО и членам их семей. Об этом «Татар-информу» сообщила координатор рабочей группы по специальной военной операции в Татарстане, руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева.

По ее словам, в рамках программы работа ведется по двум новым проектам: «Академия Цифра» — по трудоустройству участников спецоперации в компании, связанные с цифровыми технологиями, и «Земля добра» — по трудоустройству в агропромышленном комплексе.

«Ряд работодателей уже предложили варианты переобучения и освоения профессии, и, конечно же, Российский университет кооперации также предлагает свое безвозмездное участие, поскольку филиалы вуза представлены в 15 регионах нашей страны», — пояснила парламентарий.

Кроме того, она отметила, что система потребительской кооперации стала бы прекрасной базой для трудоустройства участников спецоперации.

«Сейчас мы активно работаем в данном направлении: в рамках проекта планируется встреча с органами исполнительной власти Республики Татарстан. Кроме того, прорабатывается вопрос реализации психологической помощи мобилизованным и членам их семей совместно с депутатами, общественными организациями и психологическим центром „Доверие“. Сейчас ведется подбор психологов для работы с детьми, женами и матерями участников СВО», — добавила Алсу Набиева.

Координатор рабочей группы по СВО в Татарстане напомнила, что полная и всесторонняя социальная поддержка участников спецоперации и членов их семей остается приоритетным направлением для региона.

«Успешно реализуется практика предоставления федеральных и региональных мер поддержки. Более 7,5 тыс. детей участников СВО получают бесплатное горячее питание в республиканских школах, а свыше 3,6 тыс. детей освобождены от платы за детсад. Кроме того, участники спецоперации и их семьи получают социальную поддержку от государства даже в случае наличия налоговой задолженности», — отметила Алсу Набиева.

На днях очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту России Владимиру Путину. В нем, в частности, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчетах страховки при оформлении кредитов, сообщил глава группы — секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сейчас военнослужащие переплачивают за страхование жизни и здоровья из-за служебных рисков. При отказе же от него ставка по кредиту повышается», — объяснил политик.

Предлагается освободить участников спецоперации от уплаты исполнительского сбора при операциях по долгам. Законом предусмотрена отсрочка на их взыскание, но при этом сбор в 7% от суммы долга по-прежнему начисляется. Таким образом, сумма выплат искусственно увеличивается.

Среди инициатив присуствует и возможность опекунам военнослужащих претендовать на страховые выплаты в случае гибели бойцов. «Сейчас в определенном законом перечне получателей опекуны не упомянуты», — подчеркнул Андрей Турчак.

Помимо этого, предлагается снизить финансовую нагрузку на жителей всех регионов, пострадавших от атак ВСУ.

«В подобных ситуациях банки частично или полностью списывают людям долги. Но от налога на полученные таким образом „доходы“ сегодня освобождаются пока только жители ЛДНР», — разъяснил секретарь Генсовета партии.

Он также доложил Президенту о статусе предложений, ранее сформулированных рабочей группой.

«Госдумой принят закон, освобождающий наследников военнослужащих и мирных жителей, погибших из-за обстрелов и терактов, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью. В первом чтении принят законопроект о начислении второй пенсии — по потере кормильца — детям-инвалидам погибших участников СВО. В первом чтении одобрена инициатива о праве членов семей участников спецоперации по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства», — проинформировал Андрей Турчак.

Кроме того, в Госдуму внесены законопроекты о защите от списаний при банкротстве выплат за участие в спецоперации, о предоставлении ежемесячных выплат ветеранам боевых действий в беззаявительном порядке, о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам ФСИН, участвующим в спецоперации.

«По предложению рабочей группы Минобороны будет информировать военнослужащих о праве и порядке оформления различных доверенностей. Это позволит родственникам управлять имуществом и обязательствами бойцов, пока они находятся на фронте», — резюмировал глава рабочей группы.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат Федерального Собрания и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, которые инициирована группа и которые уже работают: прекращение кредитных обязательств в случае гибели либо получения инвалидности бойцом, в том числе возникших из договоров поручительства, распространение права на страховые выплаты на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации), сохранение права на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных, а также многое другое.

Кроме того, предусмотрены отдельные программы переобучения и профессиональной переподготовки ветеранов СВО, сохранены срочные трудовые договоры для мобилизованных и добровольцев, преимущество при поступлении на муниципальную или госслужбу, предприниматели, трудоустраивающие ветеранов, теперь получают статус социальных и связанные с этим льготы; обеспечено зачисление детей участников СВО в детские сады без очереди и льготное поступление в вузы, первоочередное зачисление в колледжи и техникумы участников СВО и их детей независимо от оценок в аттестате.

Ряд законопроектов сейчас находится на рассмотрении Госдумы. По нескольким идет согласование с Правительством и обсуждение с фондом «Защитники Отечества».