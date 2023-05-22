«Единая Россия» поможет новым регионам интегрироваться в спортивное сообщество России

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В рамках программы XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Республике Татарстан и проекта «Русский Донбасс».

«Мы подписали договор с руководителем большой платформы „Русский Донбасс“, объединяющей несколько общественных организаций, Константином Лапиковым. Несмотря на то, что Донбасс — очень спортивный регион, проблем, которые необходимо решать в этом направлении, там накопилось много. Это работа с детскими спортивными командами и развитие спорта в целом в новых регионах. Матчевые встречи, тренировочные сборы на территории Российской Федерации, обновление экипировки и снарядов для занятий различными видами спорта и другая адресная помощь. Подписанный договор будет являться действенным инструментом, для того чтобы эта помощь пришла быстро и именно тем, кому она сегодня необходима», — заявила после подписания договора координатор проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

Кроме того, спортивный функционер отметила, что в июне запланирован выезд делегации проекта «Детский спорт» в Республике Татарстан непосредственно на присоединенные после плебисцитов территории для ознакомления с ситуацией на местах.

«Руководители „Русского Донбасса“ хорошо знакомы с ситуацией изнутри. Знают, кому сегодня остро необходима помощь. После поездки мы соберемся с нашими партнерами, руководством общественно-государственной организации „Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ Республики Татарстан, чтобы в соответствии с подписанным договором сформировать дорожную карту и начать работу в этом направлении», — подчеркнула Ольга Павлова.