Татьяна Ларионова рассказала о ходе реализации народной программы в районах республики

Фото: tatarstan.er.ru

Народная программа партии «Единая Россия», принятая съездом 24 августа 2021 года и поддержанная Президентом РФ Владимиром Путиным, продолжает реализовываться в регионах страны и Татарстане, сообщили в пресс-службе партии. Ежегодно по поручению Председателя партии Дмитрия Медведева направляются доклады о выполнении программы Главе государства.

По программе уже построено более 1,6 тыс. школ и 1,7 тыс. детских садов, капитально отремонтировано свыше 5 тыс. школ, создано и модернизировано более 10 тыс. медицинских учреждений и 1,3 тыс. культурно-досуговых центров. Обновлено 40 тыс. дворов и более 30 тыс. общественных пространств, построено 500 спортивных объектов, а по программе социальной газификации подключено более 900 тыс. домов.

«Важнейшим направлением народной программы стало развитие социальной сферы. Мы обеспечиваем индексацию заработных плат бюджетникам, пенсионных и социальных выплат, включая выплаты работающим пенсионерам, расширяем программу реабилитации инвалидов. Реализуются меры поддержки многодетных малоимущих: социальные контракты, единое пособие семьям с детьми, другие меры», – подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Программа также включает поставку гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, объем которой превысил 142 тыс. тонн, а финансирование составило более 14,7 млрд рублей. С 2024 года поддержка участников операции выделена в отдельный раздел народной программы партии. Также появились еще два направления – «Развитие туризма» и «Развитие новых регионов». В последнее около 200 тысяч предложений внесли жители исторических субъектов РФ.

«Исполнение народной программы пришлось на сложный период. Началась СВО, против нашей страны введены беспрецедентные санкции. По количеству и масштабам им нет аналогов в мировой истории. Но российская экономика выстояла, социальная сфера продолжает развиваться, страна твердо отстаивает суверенитет. И партия не снизила принятых на себя обязательств», – отметил Якушев.

«Сейчас наша народная программа исполнена на 85%. Мы продолжаем работать над реализацией всех ее положений», – акцентировал внимание он.

Владимир Якушев особо отметил, что при создании объектов по народной программе, реализации проектов, которые она предусматривает, «Единая Россия» постоянно взаимодействует с жителями.

В Татарстане комиссия по народной программе, созданная в начале года и возглавляемая депутатом Госдумы Татьяной Ларионовой, провела пять заседаний, включая выездные встречи в Зеленодольском, Высокогорском и Менделеевском районах.

«В Зеленодольске мы обсуждали одни из самых важных и приоритетных направлений народной программы – "История, традиции, культура" и "Крепкая семья"», – напомнила депутат, уточнив, что решение о проведении выездного заседания именно здесь было связано в первую очередь с присвоением Зеленодольску почетного звания «Город трудовой доблести».

«В Высокогорском и Менделеевском районах мы побывали не так давно – 14 и 18 августа. Мы посетили объекты, построенные и капитально отремонтированные в рамках федеральных и республиканских программ при поддержке партии "Единая Россия". И могу сказать, что уровень работ в этих районах высок и сегодня», – отметила Татьяна Ларионова.

Она сообщила, что в Высокогорском районе РТ ведется строительство и капитальный ремонт 50 объектов – это яркий пример того, как при поддержке партии развивается современная инфраструктура в сельской местности, создаются условия для образования, культуры, спорта и досуга молодежи.

По ее словам, в Менделеевском районе также видны значительные изменения: «По народной программе, по нацпроектам благодаря Раису республики Рустаму Минниханову и благодаря заводу "Аммоний" город становится лучше».

Следующее заседание комиссии по народной программе «Единой России» планируется в начале сентября в Лаишево.