«Единая Россия» подвела итоги своей работы и определила задачи на 2026 год

«Единая Россия» практически завершила выполнение своего основного программного документа, с которым победила на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом на заседании Генсовета партии сообщил ее председатель Дмитрий Медведев.

Как отмечается на сайте «Единой России», только в этом году фракция внесла в нижнюю палату парламента 248 законодательных инициатив, абсолютное большинство из которых связано с народной программой, а также добилась, чтобы в бюджете следующего года финансирование ее мероприятий было увеличено на 174 млрд рублей.

«Эти деньги пойдут на капремонт школ, модернизацию научной инфраструктуры, лечение редких и сложных заболеваний, социальную газификацию, развитие села, строительство дорог, поддержку фонда "Защитники Отечества"», – сказал он.

При этом важно, что судьбоносные изменения в жизни страны и экономики вносят в народную программу свои коррективы. «Одно из главных подтверждений этому – забота об участниках спецоперации и членов их семей», – отметил Медведев.

Еще один пример – работа «Единой России» по повышению МРОТ. «Глава государства поставил задачу довести его до величины, которая ощутимо превышает прожиточный минимум трудоспособного человека. В следующем году МРОТ превысит 27 тысяч рублей. <...> Очевидно, что на этом нельзя останавливаться. Мы продолжим заниматься этой темой», – отметил он.

Обо всем, что сделано, необходимо подробно рассказать избирателям и параллельно запустить площадки для сбора предложений в новую версию программы, добавил Медведев.

В гуманитарных и волонтерских миссиях «Единой России» участвуют 8,5 тыс. человек. «Активисты работают в госпиталях и восстанавливают мирную жизнь в регионах, пострадавших от боевых действий, помогают предотвращать и чрезвычайные ситуации, включая техногенные чрезвычайные ситуации, ликвидировать их последствия. <...> Вся эта деятельность партии находится на виду, она востребована, и она должна быть продолжена», – заявил он.

По мнению Председателя партии, хорошей проверкой для «Единой России» стал ЕДГ-2025: партия одержала убедительную победу, а ее кандидаты получили 80% всех мандатов.

На выборах в Госдуму «Единой России» нужно получить поддержку абсолютного большинства избирателей и для этого у нее есть все возможности, подчеркнул Медведев. Он напомнил, что «Единая Россия» в настоящий момент является крупнейшей политической силой страны.

«Партия работает везде и защищает нашу страну в прямом смысле этого слова, со всеми гражданами нашей страны, вне контекста от партийной или какой-то другой принадлежности», – сказал он.

Чтобы сформировать на местах слаженные команды, которые приведут партию к победе в ходе избирательной кампании, Дмитрий Медведев предложил объявить 2026 год Годом местных отделений «Единой России».

Председатель партии уверен: «Единая Россия» достигает всех поставленных целей, потому что сохранила способность меняться вместе с обществом и страной.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев представил ключевые достижения партии в 2025 году: победу в ЕДГ, результаты реализации народной программы, гуманитарных миссий, партпроектов, итоги партийного строительства и обновления инфраструктуры «Единой России», новые направления в партийном образовании и работе МГЕР.

В текущем году по народной программе построено 60 новых школ и 54 детских сада, отремонтировано 749 школ. Более 1300 амбулаторий, поликлиник, ФАПов отремонтированы и построены по всей стране.

В 2026 году в бюджете на реализацию главного партийного документа выделено 5,9 трлн рублей.

Говоря о работе с партийной инфраструктурой, он сообщил, что в 2026 году партия проведет конкурс первичных отделений по всей стране: в нем примут участие все 87 тыс. первичек, а фонд грантов победителям составит 200 млн рублей.

В 2025 году партия усилила Высшую партийную школу. Основные направления: отбор и подготовка спикеров, которые смогут представлять «Единую Россию» на дебатах. Предстоит подготовить не менее 100 спикеров для кампаний всех уровней.

«Есть еще запросы на открытие филиалов Высшей партийной школы. Уверен, что эта география будет расширяться», – рассказал Владимир Якушев.

«Единая Россия» создала обучающий курс для секретарей первичных отделений на базе Высшей партийной школы, и на сегодняшний день, на него зарегистрировались более 9,4 тыс. руководителей первичек, добавил он.

Секретарь Генсовета «Единой России» считает, что партия в 2026 году уверенно и организованно проведет избирательную кампанию.

На заседании также приняли обращение «Единой России» к членам партии, сторонникам, согражданам. В нем партия призывает всех принять участие в формировании программы, с которой пойдет на выборы: выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны.

Кроме того, Дмитрий Медведев вручил членские билеты Герою РФ Юрию Абаеву, участникам СВО Роману Ляпкину, Григорию Тапилину и Михаилу Черничкину, а также первому зампреду комитета Совфеда по международным делам Андрею Денисову и директору социально-ориентированной некоммерческой организации «Фонд ресоциализации РТ» Данияру Максудову.

Предприниматель из Казани активно участвует в сборе гуманитарной помощи в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное. В частности Данияр Максудов в составе делегации республики сопровождает 34-ую гуманитарную колонну «Единой России», отправка которой состоялась сегодня.

В заседании также приняли участие представители Татарстана, которые входят в состав Генсовета – секретарь Советского первичного отделения партии поселка городского типа Апастово, заместитель главы Апастовского района – зампредседателя Совета Апастовского района Ленар Хантимиров и секретарь Эдельвейсовского первичного отделения «Единой России», депутат КазгорДумы Марсель Шарапов.

«На заседании Генерального совета подведены итоги Единого дня голосования 2025 года и обозначены стратегические задачи на предстоящий электоральный цикл. <...> Обращение, принятое Генсоветом, определяет основные векторы работы на предстоящий период. Объявление 2026 года Годом единства народов России задает основу для всей политической деятельности. Также я уверен, что формирование народной программы партии должно стать максимально открытым процессом, интегрирующим предложения граждан из всех регионов, включая Республику Татарстан», – прокомментировал Марсель Шарапов.

Он напомнил, что в 2025 году Республика Татарстан успешно провела ключевые избирательные кампании, подтвердившие высокий уровень общественной активности и эффективное взаимодействие с федеральным центром.

«Победа на выборах Раиса Республики Рустама Минниханова и убедительный результат "Единой России" на выборах депутатов Казанской городской Думы, где за кандидатов от партии проголосовали 69,9% избирателей, создали прочный фундамент для дальнейшей работы», – добавил Шарапов.