«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования

Итоги электронного предварительного голосования «Единой России» (ЭПГ) подвел секретарь Генсовета Андрей Турчак на Президиуме Генсовета партии. В заседании в режиме видеосвязи принял участие секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Турчак напомнил, что в этом году процедуре исполнилось 15 лет, и она прошла в 80 регионах в рамках 163 кампаний. В ЭПГ приняли участие более 22 тысяч кандидатов. Средний конкурс составил почти шесть человек на место.

«Уже на уровне регистрации кандидатов мы зафиксировали серьезное обновление и омоложение. Это подтвердилось и по результатам голосования. Среди победителей только 30% являются действующими депутатами. Мы предполагаем, что на 70% депутатский корпус разного уровня у нас обновится. Это задача, которую мы ставили на съезде, которую перед нами ставит Председатель партии Дмитрий Медведев», – сказал Турчак.

Более 15% победителей – молодые люди до 35 лет, 49% кандидатов – члены «Единой России», 24% – сторонники. Секретарь Генсовета отметил, что с каждым годом к процедуре растет интерес со стороны женщин. «В этом году они составили без малого 30% от общего числа победителей», – сообщил он.

Ранее секретарь реготделения Фарид Мухаметшин отмечал, что Татарстан – в лидерах по численности участников предварительного голосования, более 171 тыс. человек проголосовали за кандидатов и выразили свое мнение.

«Мы с самого начала обращались к избирателям и говорили, что будем опираться на их мнение. Такая процедура отбора кандидатов наиболее демократична. И избиратели не остались равнодушными», – говорил Фарид Мухаметшин, поблагодарив татарстанцев за активность.

В Татарстане для выдвижения кандидатами в депутаты Госсовета в партийном списке рекомендовано 57 человек, рассказала председатель оргкомитета Татарстанского реготделения партии по проведению предварительного голосования, Секретарь Госсовета Лилия Маврина. «После заседания оргкомитета к нам поступило 2 заявления о выходе из списка, соответственно, список также смещается на две позиции вперед. Но количество победителей предварительного голосования, которое мы рекомендуем для выдвижения, остается 57 человек», – уточнила она.

«Среди кандидатов – 77 женщин, 235 мужчин. Больше всего участников в возрасте 31-40 лет – 32%. Самому возрастному кандидату – 78 лет, это депутат со стажем Марат Галеев. Самому юному – 20 лет – это студент третьего курса», – рассказала Маврина.

Она добавила, что 25 июня состоится конференция реготделения «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Госсовета по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.

Победителями предварительного голосования «Единой России» по всей стране стали 95 участников СВО. В этом году партия ввела преференции для этой категории участников и сопровождала их индивидуально, напоминает пресс-служба регионального отделения «Единой России». В Татарстане, напомним, уверенную победу одержал Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алёша» Расим Баксиков.

На президиуме Генсовета были поддержаны кандидатуры для участия в предварительном голосовании для выдвижения на довыборы в Госдуму.

Андрей Турчак добавил, что все победители предварительного голосования «Единой России» станут членами или сторонниками партии. «Они будут выдвинуты от “Единой России” на выборах в регионах в сентябре. Мы идем на выборы не ради мандатов, а чтобы жизнь в каждом конкретном населенном пункте, регионе становилась лучше», –резюмировал секретарь Генсовета.