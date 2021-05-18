«Единая Россия» подготовила законодательные инициативы по поддержке женщин с детьми

Партия «Единая Россия» подготовила законодательные инициативы, направленные на поддержку женщин с детьми. Уже с 1 июля начнутся выплаты пособий на детей от 8 до 16 лет, соответствующую поправку в Госдуму после послания Президента России Владимира Путина внесли единороссы.



Такие выплаты получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. Кроме того, для внесения в Госдуму готовятся законодательные изменения, которые повысят ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату алиментов. На этом ранее настаивала «Единая Россия». Инициатива также была озвучена в послании Президента РФ.



«Ужесточение наказания за неуплату алиментов уже поддержал Минюст. “Единая Россия” будет добиваться решения вопроса эффективного взыскания средств с алиментщиков, в том числе с помощью создания системы автоматического исполнительного производства и электронного обмена данными между приставами и налоговыми службами. Это позволит решать вопросы назначения и взыскания алиментов удаленно. Разработка соответствующего механизма также включена в перечень поручений Президента РФ по итогам послания», – сообщили в пресс-службе партии в Татарстане.



Президент благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова, которая курирует центр поддержки для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Мамин дом» отметила, что «одинокие мамы с маленькими детьми находятся в очень уязвимом положении». «Это будет поддержка для таких семей, потому что очень много одиноких мам, которые не могут получить алименты на детей. Конечно, это будет огромная помощь», – подчеркнула она.



Байназарова рассказала, что в благотворительный фонд обращаются женщины, которые ушли от своих мужей из-за жестокого обращения и других негативных проявлений. «Часто такие женщины остаются одни с детьми, без поддержки. Когда не справляются, попадают к нам на временное проживание. С ними работают психологи.

При необходимости оказываем юридическую помощь, помогаем с трудоустройством. “Мамин дом” работает с 2016 года. Уже 59 семей получили помощь, временное проживание, встали на ноги и пошли дальше. А в целом фондом оказана помощь более 700 семьям», – добавила она.



Не так давно в фонд обратилась 18-летняя Диана, которая выросла в детском доме. Более года назад она вышла замуж, прошлым летом родила дочку. После свадьбы уехала с мужем на север. Вернуться обратно с ребенком на руках и, будучи беременной вторым, ей пришлось после того, как муж ее бросил. Центр «Мамин дом» для Дианы стал вторым домом. Но постоянно находиться здесь она не сможет. Выплата алиментов Диане и многим другим женщинам, попавшим в аналогичную ситуацию, – порой единственные средства к существованию.

«У меня нет своего жилья. Жила два месяца у подруги, потом переехала сюда. В роддоме я познакомилась с девушкой, которая мне рассказала про такой дом. Я позвонила, оформила все документы. И через два дня приехала со своим ребенком. Здесь я чувствую себя в безопасности, знаю, что со мной и с ребенком ничего не случится. Были моменты, когда муж поднимал на меня руки, мы часто ругались. Самое главное, что здесь обеспечена безопасность, есть питание, помогают с подгузниками, смесью, одеждой. Я должна получить квартиру как сирота. Пока буду жить здесь», – поделилась девушка своей историей с журналистами.