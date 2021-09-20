«Единая Россия» поблагодарила избирателей в Татарстане

Кандидаты от Татарстана приняли онлайн-участие во встрече в штабе общественной поддержки партии

В региональном исполкоме «Единой России» собрались кандидаты в депутаты Госдумы РФ от Татарстана. Республика вместе с другими регионами приняла онлайн-участие во встрече в штабе общественной поддержки партии. Кандидаты рассказали о ходе избирательной кампании и голосования.

«Мы встречались с избирателями, обсуждали народную программу и всегда находили поддержку для конструктивного диалога. Социальные вопросы — это то, что интересует каждого. Поэтому так много предложений в народную программу касалось вопросов образования, медицинского обслуживания, ремонта школ, детских садов. Нам действительно удалось много добиться в решении этих вопросов. Останавливаться на достигнутом мы не планируем. Спасибо за поддержку!» — сказала депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госдумы Татьяна Ларионова.

«Мой одномандатный округ включает в себя и Казань, и сельские районы. Избиратели на встречах предлагали множество идей для народной программы. В том числе, формирования комфортной среды в городах и селах. Уверен, мы сможем оправдать их ожидания», — отметил депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госдумы Марат Нуриев.

Он сообщил, что голосование в Татарстане проходило честно и открыто. Наблюдатели, которые работали на всех избирательных участках, отметили соблюдение норм санитарной безопасности.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поздравил региональные штабы партии с чистой и честной победой. «От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за „Единую Россию“», — сказал Турчак.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва проходили с 17-го по 19 сентября. Параллельно в Татарстане прошли довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

По данным экзитполов, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ набирает в Татарстане 79,1% голосов избирателей.