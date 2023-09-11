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«Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах РФ
Партия «Единая Россия» победила на выборах в законодательные органы во всех регионах, присоединенных к РФ в прошлом году после плебисцитов. Соответствующие данные опубликованы ЦИК России.
В частности, в ходе выборов депутатов Народного совета Донецкой народной республики «Единая Россия» получила 78,03% голосов избирателей, КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,27%, а «Новые люди» — 5,14%.
На выборах в Народный совет Луганской народной республики «Единая Россия» набрала 74,63% голосов, ЛДПР — 9,87%, КПРФ — 7,5%, «Справедливая Россия» — 5,56%, тогда как «Новые люди» — 1,46%.
В свою очередь на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области «Единая Россия» получила 83,01% голосов избирателей, ЛДПР — 5,82%, «Справедливая Россия» — 5,13%, а КПРФ — 5,02%.
На выборах в Херсонскую областную Думу «Единая Россия» получила 74,86% голосов избирателей, КПРФ — 10,56%, ЛДПР — 8,27%, а «Справедливая Россия» — 5,03%.
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