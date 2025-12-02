«Единая Россия» передала в ДРКБ более 15 тысяч игрушек в рамках акции «Коробка храбрости»

В Татарстане местное отделение «Единой России» подвело итоги Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», благодаря которой тысячи жителей республики смогли передать игрушки, канцелярские товары и развивающие игры в детские медицинские учреждения.

Самым важным моментом стала передача в Казанскую ДРКБ более 15 тысяч собранных игрушек, которые были распределены между 800 детьми, лежащими во всех 72 отделениях больницы. В мероприятии участвовали депутаты Государственного Совета РТ от «Единой России», Председатель регионального совета сторонников «Единой России» Светлана Захарова, активисты организации и другие.

Главный врач ДРКБ, депутат Госсовета РТ Айрат Зиатдинов поблагодарил всех участников акции.

«Для ребенка, который каждый день сталкивается со страхом перед сложными процедурами, уколами или обследованиями, маленькая игрушка – это не просто безделушка. Это символ признания его смелости, награда за стойкость. Этот, казалось бы, маленький подарок кардинально меняет настроение, снимает напряжение и дает ребенку настоящий стимул быстрее идти на поправку. Искренняя радость в его глазах – лучшая благодарность для нас, врачей, и для всех, кто подарил эту минуту счастья», – отметил он.

В свою очередь, Светлана Захарова побеседовала с медперсоналом, а также встретилась с родителями в приемном покое, выслушала их переживания и высказала слова поддержки.

«Коробка храбрости» – это прекрасный пример того, как общество может объединиться, чтобы помочь тем, кто особенно нуждается в заботе. Важно не только передать игрушки, но и создать вокруг детей атмосферу доброты и внимания. Мы видим, как этот жест поддержки важен и для самих родителей, которые чувствуют, что они и их дети не одиноки в испытании», – рассказала Захарова.