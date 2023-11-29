«Единая Россия» отправит 3 тысячи новогодних подарков детям ЛНР

Татарстанское региональное отделение «Единой России» отправит три тысячи новогодних подарков детям Луганской Народной Республики. Подарки войдут в декабрьскую гуманитарную колонну, которая отправится в Лисичанск и Рубежное. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«В эти дни собираются заявки от жителей ЛНР. Традиционно новый регион нуждается в стройматериалах, продуктах, одежде, воде. А помогают местным жителям татарстанцы со всех районов республики. Уже известно, что сладкие подарки для детворы подшефных Татарстану городов формируют в Совете ректоров РТ и Заинском районе», – рассказал он.

Напомним, на днях «Единая Россия» доставила 80 тонн гуманитарного груза из Татарстана в ЛНР. Помощь собрали Зеленодольский, Бавлинский, Сармановский и Муслюмовский районы.

Самигуллин сообщил, что в настоящее время делается упор на отправку строительных материалов. «В городах новых регионов очень серьезные разрушения – помощи требуется много», – пояснил он. Самигуллин добавил, что Татарстан принимал самое активное участие в подготовке Лисичанска и Рубежного к зимнему сезону. Так, проделана большая работа по восстановлению крыш, систем отопления и герметизации зданий. «Сегодня в ЛНР работают сотрудники “Республиканской сетевой компании” – восстанавливают нарушенное в результате боевых действий электроснабжение. Работы не останавливаются», – рассказывал ранее Самигуллин.

За весь период спецоперации «Единой Россией» из Татарстана было сформировано и направлено 18 гуманитарных конвоев в ЛНР. Всего 127 грузовых машин – это 1955 тонн собранной помощи.

Помощь новым регионам собирается единороссами по всей стране. На сегодня собрано и доставлено свыше 80 тысяч тонн грузов, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая в Ростовской области работу дискуссионной площадки в преддверии съезда партии.

«С началом СВО на “Единую Россию” лег груз особой ответственности, и партия оказывает поддержку новым регионам, бойцам и их семьям», – сказал Турчак.