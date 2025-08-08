«Единая Россия» отправит 2 тыс. рюкзаков с канцтоварами детям Лисичанска и Рубежного

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» на следующей неделе отправит 2 тысячи полностью укомплектованных школьных рюкзаков детям из подшефных республике городов – Лисичанска и Рубежного. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В наборы включены все необходимые канцтовары. Кроме того, помощь получат и педагоги ЛНР – для них подготовлены специальные папки с рабочими принадлежностями.

О предстоящей отправке гуманитарного груза, приуроченной к началу учебного года, сообщила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова. Она провела заседание комиссии по народной программе «Единой России», руководителем которой является.

Отправка пройдет в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

Эта акция проводится в Татарстане с 2007 года по инициативе республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова.

Цель акции – помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям, детям с инвалидностью, а также детям участников специальной военной операции и другим категориям, нуждающимся в поддержке.

По информации начальника управления воспитания, дополнительного образования детей и развития психологического сопровождения обучающихся Минобрнауки РТ Айгуль Кашаповой, с 2007 по 2024 годы в рамках акции помощь получили 277 028 первоклассников и учеников со 2 по 11 классы из нуждающихся семей на общую сумму 405 147 520 рублей.

В этом году планируется, что помощь получат более 7 тысяч первоклассников и почти 30 тысяч школьников со 2 по 11 классы во всех муниципальных районах республики.

Раздачи портфелей уже состоялись в ряде районов и городов Татарстана. Так, в Кукморском районе акция прошла с участием Раиса республики Рустама Минниханова. В Высокогорском районе рюкзаки получили 65 первоклассников, включая 10 детей участников СВО.

В Чистопольском районе школьные принадлежности уже передали 29 детям, нуждающимся в помощи, а до 1 сентября планируется обеспечить портфелями ещё 370 ребят. В Набережных Челнах первые передачи наборов прошли в школах и на придомовых территориях, до конца августа помощь получат более 5 тысяч детей.

Старт акции от «Единой России» дали депутаты Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова и Максим Топилин.

Ларионова призвала активнее включаться в проект, подчеркнув, что дети участников СВО должны получать школьные наборы вне зависимости от дохода семьи и возраста – от 1 до 11 класса. Она отметила, что в этом году поступило особенно много обращений: только в «Единую Россию» обратились 2 394 семьи, помимо 5 тысяч семей, уже состоящих на учете.

Через партийный сайт заявки подали 1 940 семей, а через местные приёмные партии – 347 человек. Наибольшее количество обращений поступило из Менделеевского, Бугульминского, Нижнекамского районов и Казани. Ларионова попросила каждое обращение рассматривать внимательно и по возможности оказывать помощь.

Также депутат обратила внимание представителей муниципалитетов на необходимость проведения праздничных мероприятий накануне Дня знаний на придомовых территориях, благоустроенных по программе «Наш двор», с обязательной передачей школьных портфелей детям.