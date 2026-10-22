«Единая Россия» отправила в ЛНР 41-ю гуманитарную колонну

«Единая Россия» отправила в Луганскую Народную Республику 41-ю гуманитарную колонну. Десять фур доставили почти 170 тонн необходимого для бойцов СВО, а также для восстановления инфраструктуры и поддержки населения прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного.

Отправка состоялась в Казани с участием Секретаря регионального отделения «Единой России», Почетного Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина и Героя России, заместителя Премьер-министра РТ Александра Лапина.

Фарид Мухаметшин осмотрел склад с гуманитарной помощью, пообщался с волонтерами – активистами МГЕР и пожелал удачной дороги.

«Гуманитарный груз, который мы отправляем нашим братьям, сражающимся за свободу, за свою страну, за мир — это дело чести каждого субъекта Российской Федерации, и Татарстана в том числе», - подчеркнул Фарид Мухаметшин.