«Единая Россия» отправила в ЛНР 37-ю гуманитарную колонну весом 165 тонн

«Единая Россия» направила в Луганскую Народную Республику 165 тонн гуманитарного груза, сообщили на официальном портале партии. Десять фур доставят все необходимое для бойцов СВО, а также для восстановления инфраструктуры и поддержки населения подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин отметил, что это уже 37-я колонна, посвященная предстоящему Дню Победы. Символично, что в отправке участвует боевой генерал Александр Лапин, под чьим командованием армия освобождала Лисичанск и Рубежное, говорится в сообщении.

Самигуллин рассказал, что в составе гуманитарного груза традиционно много строительных материалов, поскольку восстановительные работы в обоих городах идут очень активно. Также отправлены детские товары, одежда для пунктов временного размещения и питьевая вода для больниц, госпиталей и бойцов.

Самигуллин поблагодарил актив партии, депутатский корпус, особенно депутатов от Татарстана в Госдуме, а также отметил регулярную помощь Ирека Богуславского, Ильи Вольфсона, Марата Нуриева и Руслана Гаджиева. Весомый вклад внесли Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Тюлячинский, Мензелинский, Высокогорский, Алькеевский районы, а также Набережночелнинский педуниверситет и Поволжский госуниверситет физкультуры, спорта и туризма. Особо были отмечены предприниматели Данияр Максудов и Гайнан Габдулгазизов, регулярно выделяющие средства на транспортное сопровождение колонны.

Самигуллин выразил благодарность всем участникам сбора и заверил, что каждый килограмм груза будет доставлен по назначению.

Александр Лапин отметил, что помощь бесценна. Бойцы ждут этой гуманитарной помощи, и связь армии и народа сегодня очень важна.

Мензелинский район направляет фуру с питьевой водой в Рубежное для госпиталей, а также две фуры для бойцов. Алькеевский район направляет машину с грузом для жителей Лисичанска: питьевую воду, продукты, одежду, пиломатериалы и посылки для бойцов. Тюлячинский район направляет 10 тонн питьевой воды для больницы Лисичанска и 10 тонн кирпичей для восстановления города. Высокогорский район собрал 5 тонн овощей и 5 тонн крупы для жителей Лисичанска.

Благотворительный фонд «Нэфис» по инициативе депутата Госдумы Ирека Богуславского передал жителям Рубежного 16 тонн бытовой химии: стиральные порошки, мыло, средства для мытья посуды и чистящие средства. Помощь оказывается с 2014 года, всего направлено более 819 тонн грузов.

Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат направляет фуру туалетной бумаги (13 тысяч упаковок). Председатель контрольно-ревизионной комиссии реготделения «Единой России» Халил Гиниятов передает более 2 млн медицинских масок, спецодежду и эмалированную краску.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон и депутат Казгордумы Радик Салимгараев передают по 250 газобетонных блоков. Компания «Мегастрой» направляет еще 250 блоков и стройинструменты. Предприятие ОЭЗ «Алабуга» собрало 170 упаковок подгузников для Рубежного. Компания «Ритуал» направляет 4 куба бруса для восстановительных работ Лисичанска. Профсоюзы Татарстана собрали материалы для оргтехники, а «Татлизинг» – 16 больших колес для КАМАЗов.

Нижнекамский район направляет в Рубежное питьевую воду, подгузники, одежду и продукты. Депутат Госдумы Марат Нуриев собрал новую одежду. Еще одну партию одежды и окопные свечи направляют из Альметьевского района.

Свой вклад внесли также коллектив Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма, глава Федерации карате «Шотокан» Алексей Кокурин, руководитель фонда Ресоциализации РТ Данияр Максудов и глава компании «Дивар» Гайнан Габдулгазизов. Сбор и погрузка организованы на складе компании «Бахетле» при поддержке ее гендиректора Муслимы Латыповой. Компания передает чайные сервизы ко Дню Победы для ветеранов Лисичанска и Рубежного.

В составе колонны также отправлено почти 3 тысячи писем от школьников и студентов Татарстана для бойцов. Акцию «Письмо солдату» поддержали многие вузы и школы республики.

Куратор местных отделений «Молодой Гвардии Единой России» Асаф Сулагаев рассказал, что активисты регулярно собирают письма для бойцов. С начала СВО собрано более 100 тысяч писем.

37-ю колонну сопровождают руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин, депутат Госсовета Азат Хамаев, главы районов Айдар Салахов, Айрат Фатхуллин, Александр Никошин и Халил Гиниятов.

Всего с февраля 2022 года по март 2026 года под эгидой Татарстанского отделения «Единой России» отправлены 279 грузовых машин – более 4 287 тонн гуманитарной помощи.