«Единая Россия» открывает в районах Татарстана фотовыставку «Отец героя»

Партия «Единая Россия» открывает в районах РТ фотовыставку «Отец героя». На экспозиции представят портреты отцов участников СВО из Татарстана.

Как сообщает пресс-служба партии, 28 января выставку примут Лаишевский и Пестречинский районы. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в региональном исполкоме партии с участием депутата Госдумы Татьяны Ларионовой, а также местных отделений, которые подключились к разговору в режиме видеосвязи.

Старт Всероссийской выставки «Отец героя» состоялся в Госдуме в октябре. По инициативе депутата Татьяны Ларионовой Татарстан в числе первых включился в новый патриотический проект. На экспозиции, организованной Татарстанским региональным отделением «Единой России», филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, региональной общественной организацией РТ «Союз отцов», межрегиональной общественной организацией «Союз офицерских жен и семей военнослужащих» по РТ, представлены портреты отцов Татарстана, чьи сыновья героически сражались на СВО. В руках они держат снимки своих сыновей, а также награды, дипломы и личные вещи, напоминающие о становлении и героическом пути их детей.

Свой путь по республике выставка начала 13 декабря прошлого года. Экспозиция, размещенная в здании Присутственных мест Казанского Кремля, объединила 45 портретов из 30 районов Татарстана. Среди них -отцы четырех Героев России: Раиля Габрахманова, Ивана Додосова, Михаила Марцева и Айнура Сафиуллина. Также выставка рассказывает о родителях 32-х кавалеров Ордена Мужества. В их числе - пенсионеры МВД, ветераны боевых действий в Афганистане и кадровые военные.

«Считаем, что такие мероприятия просто необходимы сегодня. Они нужны и для близких наших бойцов, и для подрастающего поколения. Очень важно помнить о героях и их подвигах, чтобы ценить мир и стремиться к его сохранению. Мы каждый день должны говорить «спасибо» ребятам, выполняющим свой воинский долг», - прокомментировала Татьяна Ларионова.

Она отметила, что выставку реализуют в рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Выставка будет дополняться, участие в ней примут жители всех районов Татарстана. По задумке организаторов, снимки отцов будут показывать в разных организациях и учебных заведениях по всему региону.

«Каждый район расскажет о своих героях, удостоенных федеральных государственных наград. Маршрут передвижения выставки расписан фактически на весь год, чтобы каждое муниципальное образование внесло свой вклад в создание уникальной экспозиции. Необходимо, чтобы эти фотографии стали достоянием нашей республики, достоянием наших сердец», - заявила Татьяна Ларионова.

11 февраля выставка приедет в Казань и Рыбно-Cлободский район. Экспозиция в течение года посетит все районы Татарстана и завершит свою работу 1 декабря – в Лениногорском и Бугульминском районах. Итогом будет создание электронной фотовыставки, ознакомиться с которой можно будет в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

фото: пресс-служба «Единой России»