Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Единая Россия» открывает в районах Татарстана фотовыставку «Отец героя»
Партия «Единая Россия» открывает в районах РТ фотовыставку «Отец героя». На экспозиции представят портреты отцов участников СВО из Татарстана.
Как сообщает пресс-служба партии, 28 января выставку примут Лаишевский и Пестречинский районы. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в региональном исполкоме партии с участием депутата Госдумы Татьяны Ларионовой, а также местных отделений, которые подключились к разговору в режиме видеосвязи.
Старт Всероссийской выставки «Отец героя» состоялся в Госдуме в октябре. По инициативе депутата Татьяны Ларионовой Татарстан в числе первых включился в новый патриотический проект. На экспозиции, организованной Татарстанским региональным отделением «Единой России», филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, региональной общественной организацией РТ «Союз отцов», межрегиональной общественной организацией «Союз офицерских жен и семей военнослужащих» по РТ, представлены портреты отцов Татарстана, чьи сыновья героически сражались на СВО. В руках они держат снимки своих сыновей, а также награды, дипломы и личные вещи, напоминающие о становлении и героическом пути их детей.
Свой путь по республике выставка начала 13 декабря прошлого года. Экспозиция, размещенная в здании Присутственных мест Казанского Кремля, объединила 45 портретов из 30 районов Татарстана. Среди них -отцы четырех Героев России: Раиля Габрахманова, Ивана Додосова, Михаила Марцева и Айнура Сафиуллина. Также выставка рассказывает о родителях 32-х кавалеров Ордена Мужества. В их числе - пенсионеры МВД, ветераны боевых действий в Афганистане и кадровые военные.
«Считаем, что такие мероприятия просто необходимы сегодня. Они нужны и для близких наших бойцов, и для подрастающего поколения. Очень важно помнить о героях и их подвигах, чтобы ценить мир и стремиться к его сохранению. Мы каждый день должны говорить «спасибо» ребятам, выполняющим свой воинский долг», - прокомментировала Татьяна Ларионова.
Она отметила, что выставку реализуют в рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.
Выставка будет дополняться, участие в ней примут жители всех районов Татарстана. По задумке организаторов, снимки отцов будут показывать в разных организациях и учебных заведениях по всему региону.
«Каждый район расскажет о своих героях, удостоенных федеральных государственных наград. Маршрут передвижения выставки расписан фактически на весь год, чтобы каждое муниципальное образование внесло свой вклад в создание уникальной экспозиции. Необходимо, чтобы эти фотографии стали достоянием нашей республики, достоянием наших сердец», - заявила Татьяна Ларионова.
11 февраля выставка приедет в Казань и Рыбно-Cлободский район. Экспозиция в течение года посетит все районы Татарстана и завершит свою работу 1 декабря – в Лениногорском и Бугульминском районах. Итогом будет создание электронной фотовыставки, ознакомиться с которой можно будет в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
фото: пресс-служба «Единой России»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»