«Единая Россия» открыла ситуационный центр предварительного голосования в Татарстане

Региональное отделение партии «Единая Россия» открыло ситуационный центр предварительного голосования в Татарстане. Специалисты центра отвечают за звонки татарстанцев, консультируют по различным вопросам и отслеживают сообщения о возможных инцидентах. Об этом рассказал журналистам руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

«Ситуационный центр регионального отделения партии „Единая Россия“ заработал вчера — в первый день предварительного голосования. Сейчас голосование идет в онлайн-формате на специальном сайте. В настоящее время поступают вопросы по процедуре электронного голосования, по поводу того, как найти свой участок», — отметил спикер.

По его словам, ситуационный центр будет работать до подведения всех итогов предварительного голосования. Сейчас он открыт с 8 утра до 8 вечера, а 30 мая его работа продлится до 8 утра понедельника.

Самигуллин напомнил, что 30 мая в Татарстане откроются более 557 счетных участков, где жители республики также смогут проголосовать. Участки откроются в 8 утра и будут работать до 20.00.

«Найти свой участок можно, не только позвонив в ситуационный центр, но и на сайте предварительного голосования. Это делается очень просто — задаются данные и показывается участок, куда можно прийти, чтобы проголосовать. Мы следим за статистикой. Если в целом по стране вчера проголосовало более 1 млн граждан, то в Татарстане — свыше 30 тыс. человек», — сказал руководитель регионального исполкома партии.

Он также подчеркнул, что процедура предварительного голосования в Татарстане проходит без нарушений. «Мы в целом следим за ситуацией, отслеживаем возможные инциденты, организован мониторинг социальных сетей и других интернет-ресурсов. Пока все идет штатно, нарушений не выявлено. Надеемся, что так и будет до подсчета голосов, — заключил Самигуллин. — „Единая Россия“ — единственная партия в нашей стране, которая проводит предварительное голосование. В прежние годы оно проводилось в закрытом формате, когда в голосовании принимали участие только члены партии».

Голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате на сайте pg.er.ru. В финальный день, 30 мая, в Татарстане пройдет офлайн-голосование. По итогам предварительного голосования будет определен список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия». Праймериз проходит по открытой модели — принять участие в голосовании может любой избиратель республики.

На участие в предварительном голосовании «Единой России» в Татарстане зарегистрированы 96 кандидатов — почти вдвое больше, чем на выборах в Госдуму 2016 года. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов — это люди моложе 40 лет. Половина участников предварительного голосования не состоят в партии. Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

Фото: Надежда Гордеева