«Единая Россия» осмотрела результаты работ на социальных объектах в 4 районах РТ

В Татарстане представители «Единой России» оценили объекты народной программы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, в поселке Богатые Сабы продолжается постройка молодежного центра площадью почти 3500 кв. метров, который сможет вместить свыше 100 человек. На первом этаже здания расположится игровая зона, медпункт и батуты, в то время как второй этаж оставят под танцевальный зал, детскую игровую комнату и кабинеты администрации. В настоящий момент завершается внутренняя отделка здания, а сам объект готовят к сдаче.

«Контроль за соблюдением сроков, технологий и качества работ осуществляется специалистами отдела инфраструктурного развития на постоянной основе. Все работы выполняются в соответствии с графиком», – рассказал исполнительный секретарь Сабинского местного отделения партии Фарит Зарипов.

В Нижнекамске прошло совещание по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, в котором принял участие первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

«До пленарной части Рустам Камильевич и главы районов Татарстана ознакомились с нашим опытом реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и «Наш двор», а также замены коммунальных сетей и ремонта центрального теплового пункта», – сообщил секретарь Нижнекамского местного отделения «Единой России», мэр города Радмир Беляев.

Он также рассказал о ходе реализации республиканской программы, по результатам которой в районе отремонтировано 812 жилых домов, а них 90 – в этом году. По словам Беляева, в ближайшие три года планируется отремонтировать еще 178 зданий.

В Мамадыше секретарь местного отделения партии, глава района Вадим Никитин совместно с руководителем Главного инвестиционно-строительного управления РТ Ильнаром Хафизовым проинспектировали ход работ в Таканышской врачебной амбулатории, где были полностью выполнены все строительно-монтажные работы, началась сборка мебели и монтаж оборудования.

Сама больница обслуживает более 5 тыс. человек, в том числе пожилого возраста. Будучи наиболее удаленной от центральной больницы района, вопрос ее модернизации стоял особенно остро.Обновление врачебной амбулатории стало возможной после личного обращения главы района к руководству Татарстана. Финансирование работ ведется за счет бюджета республики.

«Ремонт амбулатории – часть комплексной программы по обновлению социальной инфраструктуры района. В текущем году сдан в эксплуатацию отремонтированный пищеблок, продолжаются работы в инфекционном отделении, открыт ФАП в Средних Кирменях», – рассказал главный врач Центральной районной больницы Руслан Гарипов.

Также в Мамадыше в рамках народной программы «Единой России» реконструируют районный Дом культуры. Из двухэтажного здания он превратится в трехэтажное. На новом уровне разместят кинотеатр, а само здание украсят муралом с национальными мотивами. Сейчас здесь продолжается благоустройство территории, все внутренние работы уже закончены.

В Камско-Устьинском районе открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта – в Осинниковском и Большекляринском сельских поселениях. ФАПы построили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а на их торжественном открытии присутствовали депутат Государственной думы РФ Ильдар Гильмутдинов, секретарь Камскоустьинского местного отделения партии, глава района Наиль Вазыхов, министр здравоохранения РТ Альмир Абашев и другие.

Оба пункта имеют все необходимое оборудование для оказания первичной медпомощи. Кроме того, жители поселений смогут в них получить консультации специалистов, пройти профилактические осмотры и вакцинацию.