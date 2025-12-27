Представители «Единой России» осмотрели Красногорскую школу в Мамадышском районе РТ

Представители «Единой России» осмотрели Красногорскую школу, ожидающую масштабные перемены в рамках народной программы партии, в Мамадышском районе РТ. В мероприятии принимали участие депутат Госдумы Анатолий Иванов и секретарь Мамадышского местного отделения «Единой России», глава района Вадим Никитин.

В ходе визита чиновники осмотрели здание, обсудили этапы и сроки работ, пообщались с ответственными лицами и учителями, а также выступили с инициативой по организации ремонта. Депутаты предложили перед началом работ собрать предложения родителей и учителей, а затем профессионально их проработать с помощью соответствующих специалистов.

«Ключевая цель – не выполнение базовой модернизации, а создание качественно новой, современной школьной среды, инфраструктуры, которая отвечает требованиям времени», – отметил Иванов

Не менее важной составляющей будет и патриотическое воспитание. По словам Иванова, это обязательный элемент программы для каждой обновляемой школы. Ожидается, что в Красногорской школе появится почетная «Парта Героя», за которую будут садиться особо отличившиеся дети, а в рамках проекта «Лица Героев» рассмотрят вариант создания настенного мурала.

«Мы помним, что четверо выпускников этой школы участвуют в СВО. Их подвиг должен жить в памяти и служить примером для новых поколений учеников», – рассказал Иванов.

Депутат Госдумы заверил, что будет регулярно посещать школу контролировать ход работ, а также анонсировал ремонт еще одного образовательного учреждения – Олуязского лицея.