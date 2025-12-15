«Единая Россия» организовала новогоднюю елку для детей с ОВЗ и семей участников СВО

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Новогоднее мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, чьи родители участвуют в специальной военной операции, прошло в Приволжском районе Казани в школе №100. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Праздник был организован исполнительным секретарем Казанского местного отделения партии «Единая Россия» и депутатом Казгордумы Танзилей Раковой совместно с директором школы, секретарем Отаровской первичной организации партии Рахилей Абдуллиной. Поздравить детей приехали также активисты партии Приволжского района.

Танзиля Ракова отметила, что дети с ОВЗ и дети военнослужащих нуждаются в поддержке со стороны родителей и педагогов. Партия «Единая Россия» всегда старается быть рядом с такими детьми. На праздник были приглашены около сорока ребят, которых порадовали игрушками, настольными играми и сладкими подарками.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

По информации директора школы Рахили Абдуллиной, в средней общеобразовательной школе № 100 Центра образования Приволжского района обучаются 450 детей, из которых 17 имеют ограниченные возможности здоровья. Среди школьников есть дети-колясочники, дети с проблемами опорно-двигательного аппарата и слуха, для которых созданы все необходимые условия.

В мероприятии также приняли участие восемь дошколят с ОВЗ и одиннадцать детей, родители которых находятся в зоне СВО (еще восемь таких детей учатся в детском саду). Директор подчеркнула, что в подготовке праздника активно участвовали родители и учителя.

Школа в Отарах была построена в 1976 году и рассчитана на 230 учащихся, однако сейчас в ней учатся значительно больше детей. Обучение проводится в одну смену. Рахиля Абдуллина сообщила, что ожидается капитальный ремонт здания и выражает надежду на пристройку к школе.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

На празднике также присутствовали Хамит и Нурия Аглиевы, родители Алмаза Аглиева, начальника штаба разведывательного батальона мотострелковой бригады, погибшего в ходе специальной военной операции. В школе № 100 открыт музей имени Алмаза Аглиева.

Родители Героя, чьи дети продолжают военную службу, регулярно посещают школу, участвуют в мероприятиях и поддерживают учащихся на соревнованиях.

Во время новогоднего представления дети отгадывали загадки, встречали Деда Мороза со Снегурочкой, мешали Бабе Яге творить пакости, а также танцевали и пели. В завершение праздника каждый ребенок получил сладкий подарок от депутата Казгордумы и генерального директора «Нэфис Косметикс» Дины Лавриковой, а также подарки от местных единороссов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Елка в школе № 100 стала стартом новогодних мероприятий Казанского местного отделения «Единой России». Танзиля Ракова сообщила, что в преддверии Нового года партия проведет несколько акций для детей.

В частности, в музее имени Константина Васильева планируется организовать три новогодние елки для детей с ОВЗ, детей из многодетных семей и детей, чьи родители находятся в зоне СВО. Елки пройдут во всех районах города, а в рамках акции «Елки желаний» депутаты исполняют желания детей и дарят им подарки.

Помимо праздников, Казанское отделение партии в ближайшие недели проведет ряд значимых мероприятий в рамках региональных и местных партпроектов. Одним из них станет конкурс профессионального мастерства среди учащихся ссузов и молодых работников предприятий в номинации «электросварщик».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Исполнительный секретарь Казанского отделения партии уточнила, что инициатором и организатором конкурса выступает местное отделение партии при поддержке депутата Госсовета РТ и генерального директора «Татэлектромонтаж» Дмитрия Солуянова. Одна из площадок конкурса расположена в Набережных Челнах, поэтому в этом году соревнования пройдут в этом городе.

Танзиля Ракова добавила, что на следующей неделе в Центре имени Софьи Губайдуллиной совместно с депутатом Казгордумы Ляйлей Гарифуллиной будет проведен круглый стол с женами участников СВО, на котором обсудят совместные планы и будущие мероприятия.