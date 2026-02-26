«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

Фото: tatarstan.er.ru

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан продолжаются бесплатные занятия по финансовой грамотности в рамках проекта «Финансовая опора для семей Героев». Очередную встречу посвятили теме сохранения капитала и работе с базовыми финансовыми инструментами, сообщает пресс-служба партии.

Спикером мероприятия вновь выступил преподаватель МГИМО МИД России Евгений Лашков. В формате видеоконференции эксперт поделился практическими знаниями о том, как грамотно распоряжаться средствами в текущих экономических условиях.

Особое внимание уделили вопросу сбережения накоплений в период инфляции. Спикер объяснил, что финансовая грамотность – это не только умение копить, но и навык правильного инвестирования, поскольку ежегодно деньги обесцениваются примерно на 15%.

Отдельный блок посвятили вложениям в недвижимость. Евгений Лашков назвал этот способ одним из самых надежных для сохранения капитала, разобрав плюсы и минусы таких инвестиций и объяснив, на что стоит обращать внимание при совершении сделок.

Напомним, масштабный цикл лекций «Финансовая опора для семей Героев» стартовал в Татарстане 10 февраля. Обучение проходит в рамках партийного проекта «Предпринимательство» при поддержке фонда «Защитники Отечества», «Опоры России» и ветеранских организаций. Проект стал очередным шагом в системной работе по обеспечению благополучия семей защитников Отечества.