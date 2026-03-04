«Единая Россия» определила критерии для участников предварительного голосования

Региональный оргкомитет «Единой России» утвердил требования к кандидатам предварительного голосования для последующего выдвижения в депутаты Госдумы. Участвовать в процедуре могут граждане РФ старше 21 года, постоянно проживающие в России, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство, следует из документации.

Согласно положению о предварительном голосовании, кандидат должен быть членом или сторонником «Единой России» либо не состоять в иных политических партиях. Обязательные условия – отсутствие судимости, счетов в иностранных банках и статуса иностранного агента.

Выдвижение осуществляется путем самовыдвижения по федеральному или одномандатному округу. Срок подачи документов начинается за 80 дней и заканчивается за 30 дней до последнего дня голосования. Документы принимаются лично или в электронном виде через личный кабинет.

При подаче заявления кандидаты могут указать сведения об участии в спецоперации, подтвердив их соответствующими документами. Решение о регистрации принимается не позднее чем через пять дней со дня подачи документов.