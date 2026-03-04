news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 4 марта 2026 13:33

«Единая Россия» определила критерии для участников предварительного голосования

Читайте нас в
Телеграм

Региональный оргкомитет «Единой России» утвердил требования к кандидатам предварительного голосования для последующего выдвижения в депутаты Госдумы. Участвовать в процедуре могут граждане РФ старше 21 года, постоянно проживающие в России, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительство, следует из документации.

Согласно положению о предварительном голосовании, кандидат должен быть членом или сторонником «Единой России» либо не состоять в иных политических партиях. Обязательные условия – отсутствие судимости, счетов в иностранных банках и статуса иностранного агента.

Выдвижение осуществляется путем самовыдвижения по федеральному или одномандатному округу. Срок подачи документов начинается за 80 дней и заканчивается за 30 дней до последнего дня голосования. Документы принимаются лично или в электронном виде через личный кабинет.

При подаче заявления кандидаты могут указать сведения об участии в спецоперации, подтвердив их соответствующими документами. Решение о регистрации принимается не позднее чем через пять дней со дня подачи документов.

#Единая Россия #предварительное голосование единой россии #кандидаты в депутаты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026