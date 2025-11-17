«Единая Россия» оценила реализацию народной программы в селе Татарская Багана

В селе Татарская Багана Чистопольского района РТ был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство организовано в рамках народной программы «Единой России» и осмотрела новый ФАП исполнительный секретарь Чистопольского отделения партии Наиля Хайдарова.

Строительство ФАПа велось по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Медучреждение обслуживает три населенных пункта, что составляет примерно 500 пациентов, среди которых – около 40 детей. Для качественной медпомощи в новом ФАПе было размещено современное оборудование – фармацевтические холодильники для хранения лекарственных препаратов, бактерицидные лампы, шкафы для стерилизации медицинских инструментов, пеленальные столики для осмотра малышей, весы для новорожденных.

«Отношение к медикам сильно поменялось в лучшую сторону, особенно здесь, в связи со строительством современного ФАПа. Такие медицинские объекты, построенные по национальному проекту, возводят медицину на новый уровень …Поскольку здесь, в основном, проживают люди преклонного возраста, то появление такого медицинского объекта – это большая поддержка для них. Был старый ФАП, но именно с появлением нового – жизнь в селе будто поменялась», – рассказал фельдшер медпункта Денис Скороходов.

Само село тоже развивается. В планах – строительство спортивно-детской площадки, поскольку сейчас в садик и школу ходят 37 детей, а на время каникул к бабушкам и дедушкам приезжают внуки. Есть и желание обустроить береговую линию местной речки, чтобы приезжающие рыбаки и местные жители могли с комфортом проводить время. Недавно по республиканской программе дороги покрыли щебеночной смесью.

«Раньше здесь после дождя мы ходили в сапогах – было грязно. А сейчас жители даже забыли про такую обувь, все в тапочках ходят – сделали щебеночное покрытие, доступ есть до каждого социального объекта. Мы очень радуемся этому», – рассказал депутат фракции «Единая Россия», глава Татарско-Баганинского сельского поселения Чистопольского района Рафис Заббаров.

Его поддержал житель села Ахтям Ситдиков: «Да и молодым уроженцам села стало удобнее приезжать сюда, навещать родителей они могут в любое время. Зимой дороги у нас чистят. Раньше это было большой проблемой, но в последние годы вопрос отпал, так как сельсовет приобрел специализированную технику. В прошлом году сделали ремонт пищеблока в общеобразовательной школе. Столовая теперь соответствует всем санитарным нормам, и детям нравится. У нас сейчас есть все: школа, садик, медпункт. Живем как в городе».

«Спасибо руководству республики, района, народной программе партии, которые поддерживают все наши просьбы. Ежегодно в наших поселениях происходят заметные изменения. Недавно в Татарской Багане по республиканской программе отремонтировали здание сельского совета. По программе «Чистая вода» в деревне Чулпан, где проживают 70 человек, провели воду. 2 года назад по линии Татмелиорации очистили и отремонтировали плотину. В клубе установили новую котельную, отремонтировали всю систему. Также мы благоустроили территорию возле трех кладбищ наших поселений – заменили ограждения», – перечислил Заббаров.