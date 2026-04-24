«Единая Россия» обратилась к Путину с инициативой по снижению долговой нагрузки

«Единая Россия» направила обращение Президенту России с предложением перенести сроки погашения бюджетных кредитов регионов на 2026 год. В партии считают, что это позволит снизить долговую нагрузку и освободить около 100 млрд рублей, которые можно будет направить на поддержку граждан и социальные программы.

Обсуждение инициативы прошло на заседании фракции в Центральном исполкоме партии. Его провел секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он отметил, что идея реструктуризации бюджетных кредитов появилась в ходе подготовки обновленной Народной программы.

По его словам, в регионах растет финансовая нагрузка, а старые долги требуют постоянного обслуживания, что беспокоит как представителей власти, так и жителей. Якушев подчеркнул, что тема защиты региональных и муниципальных бюджетов должна стать одной из ключевых в Народной программе, поскольку без этого развитие территорий невозможно. Он добавил, что партия предлагает включить в программу конкретные механизмы поддержки регионов.

В качестве первоочередной меры «Единая Россия» обратилась к Президенту с предложением перенести срок возврата задолженности по бюджетным кредитам на более длительный период и не погашать около 100 млрд рублей в 2026 году.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что поддержка регионов является важной частью Народной программы партии. По его словам, ранее по решению Президента регионам уже разрешили списывать две трети бюджетных кредитов при условии направления высвобожденных средств на социальные задачи. Это решение было закреплено законодательно при участии партии.

Макаров отметил, что за счет этих средств уже строятся и ремонтируются школы и детские сады, обновляются дороги, закупаются школьные автобусы – все это напрямую связано с повседневными запросами людей и входит в Народную программу «Единой России».

Он также обратил внимание, что в 2026 году регионам предстоит вернуть около 103 млрд рублей. При этом они обязаны выполнять свои социальные обязательства. По его словам, в текущей ситуации субъекты вынуждены были бы брать кредиты в коммерческих банках для возврата средств в федеральный бюджет, чего и пытались избежать ранее, предлагая системное решение.

Макаров подчеркнул, что вопрос долговой нагрузки напрямую влияет на способность регионов выполнять обязательства перед жителями, и именно поэтому партия обратилась к Президенту с предложением о переносе сроков.

Депутаты фракции единогласно поддержали инициативу. Макаров отметил, что, по его мнению, ее поддержат и граждане, поскольку партия несет ответственность за развитие всей страны, независимо от политических предпочтений избирателей.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что предложение о реструктуризации бюджетных кредитов в 2026 году является практическим инструментом для решения социальных задач и повышения качества жизни. О

н подчеркнул, что инициатива позволяет избежать ситуации, при которой регионы берут дорогие коммерческие кредиты, что приводит к сокращению социальных программ и тормозит развитие территорий. Морозов также поблагодарил Президента за понимание проблемы.

Отдельно он отметил значимость инициативы для Татарстана, где более 90% государственного долга приходится на бюджетные кредиты. По его словам, это позволит республике направить освободившиеся средства на поддержку семей с детьми, ремонт школ и детских садов, модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство и другие важные направления, которые напрямую влияют на качество жизни людей.