«Единая Россия» обратилась к гражданам в преддверии выборов в Госдуму

Фото: tatarstan.er.ru

«Единая Россия» обратилась к членам партии, ее сторонникам и всем гражданам страны с призывом активно участвовать в формировании народной программы, с которой партия намерена идти на выборы в Государственную Думу в 2026 году. Обращение было принято 12 декабря на заседании Генерального Совета, сообщается на сайте партии.

В документе подчеркивается, что жители страны играют ключевую роль в подготовке программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, системы обороны и обеспечение социальной справедливости.

«Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе – благополучному и безопасному будущему», – говорится в обращении.

Партия отмечает, что объединяет людей труда, поддерживает граждан и укрепляет общественное единство. Особое внимание уделено механизмам участия граждан – открытым процедурам предварительного голосования и инициативному бюджетированию.

В документе также напоминают, что 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России. В «Единой России» считают, что победа на выборах в Госдуму станет подтверждением выполнения ее миссии.