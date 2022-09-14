«Единая Россия» обеспечит введение единого стандарта образования в регионах России

Законопроект «Единой России» по введению единого стандарта образования в школах всех регионов России создаст равные условия для школьников по всей стране — независимо от региона проживания. Такое мнение высказала депутат Государственного Совета РТ, заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова.

«Только представьте: переезжая из одного субъекта в другой, ребенок больше не столкнется с проблемой перехода от одной образовательной программы к другой, ведь во всех школах России будет работать единая система подготовки учащихся. Также единый стандарт образования освободит учителей от лишней документационной нагрузки, будет понятен начинающим педагогам, которые только начинают свой трудовой путь. Надеюсь, инициативу партии о внедрении единого стандарта школьного образования поддержит и родительское сообщество», — заявила Рыбакова.

Как пояснил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, законопроект, в разработке которого принимала участие «Единая Россия», предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Министерством просвещения. Они станут обязательными по ряду предметов.

«Для начальной школы — это русский язык, литературное чтение и окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования — русский язык, литература, история, обществознание и география, основы безопасности жизнедеятельности. Мы также предлагаем исключить из действующего законодательства понятие „примерная программа“, которое позволяет методистам и педагогам не просто разработать свою учебно-методическую документацию, но порой излишне вольно трактовать отдельные темы, уделять их изучению недостаточно внимания. Это вариативность подачи материала, мы ее наблюдаем в школьных учебниках, и как результат — сумбур в голове у учеников», — поделился своим пониманием ситуации вице-спикер.

Законопроектом предлагается также введение федеральных основных общих образовательных программ, которые должны разрабатываться Министерством просвещения России, включать в себя единый федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, иных компонентов и федеральную рабочую программу, федеральный календарный план воспитательной работы.