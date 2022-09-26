«Единая Россия» обеспечит ряд гарантий мобилизованным для участия в спецоперации

Партия «Единая Россия» внесла законопроекты о кредитных каникулах для призванных по мобилизации военнослужащих и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом рассказал депутат от Татарстана Айрат Фаррахов, входящий во фракцию «Единой России» в Госдуме.

«Инициативы не только своевременны. Я абсолютно уверен, что их надо быстрее рассматривать и готовить поправки ко второму чтению. Пока только заявлена концепция — это и рассрочки по кредитам, кредитные каникулы. Кроме этого, есть правовые пробелы, которые необходимо быстро ликвидировать. Например, предприниматель не может быть контрактником, и здесь нужно предусмотреть все вопросы, которые связаны с выплатой страховых взносов, поддержкой этого бизнеса, вопросы выплат ЖКХ и пенсий», — сказал Фаррахов.

Как пояснил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до службы по контракту или мобилизации.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — уверен Турчак.

Помимо этого, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.

«В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих», — заключил Турчак.

Изменения в том числе системно закрепят меры, предусмотренные постановлением Правительства РФ.

По законопроекту о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок.

«Кроме того, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. Мы должны позаботиться о семьях наших погибших героев, чтобы им не пришлось выплачивать долги. Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели», — сказал Турчак.

По его словам, вопросы выплаты кредитов — это далеко не всё, но они входят в число самых актуальных сегодня.

«„Единая Россия“ оперативно закрывает эти законодательные пробелы. Сейчас наша задача — предоставить максимально возможную защиту мобилизованным и их семьям. И мы продолжим эту работу», — резюмировал секретарь Генсовета партии.