«Единая Россия» обеспечила приоритетное право студенческих семей на жилье в общежитиях

Госдума приняла в третьем чтении инициированный партией «Единая Россия» закон, который регулирует отношения, связанные с предоставлением организациям, осуществляющим образовательную деятельность, жилых помещений в общежитиях и пользованием ими обучающимися. Минобрнауки и Минпросвещения наделяются полномочиями определять типовой порядок предоставления таких помещений, сообщает пресс-служба партии.

«Мы наводим порядок в очень чувствительной, социально значимой теме. Это конкретная и очень важная мера поддержки. В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям. Об этом нас спросили сами студенты, мы их услышали», – сказал председатель комитета по молодежной политике Артём Метелев.

По словам депутата, уже открыто более 250 комнат для матерей с детьми, а в ближайшие пять лет их станет больше тысячи. Артём Метелев добавил, что работают 922 центра единого окна по сопровождению студенческих семей в вузах, оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, при рождении ребенка вузы помогают финансово, введены специальные выплаты и многое другое.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в России сегодня насчитывается более 50 тыс. студенческих семей, и уже на 13% больше вузов, чем в прошлом году, предоставляют места в общежитиях для семейных студентов.

По ее словам, в три с половиной раза выросло число высших учебных заведений, где созданы условия для присмотра и ухода за маленькими детьми. Она также напомнила, что именно по инициативе партии в федеральном законодательстве впервые было дано определение студенческой семьи, а в регионах начали настраиваться для таких семей меры поддержки. Кроме того, был принят закон о повышении пособия по беременности и родам для студенток очной формы.

«Мы будем поддерживать наши студенческие семьи и дальше, ведь со студенческой семьи начинается большая многодетная семья и крепкая, сильная Россия», – отметила Кузнецова.

Новый закон вступит в силу в сентябре 2026 года.

Одним из инициаторов и разработчиков закона является член Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

«Это важный и во многом долгожданный документ, к которому мы шли вместе с зампредом Госдумы Анной Юрьевной Кузнецовой и Комитетом Государственной Думы по молодежной политике, нашим Комитетом по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства – через обсуждения, экспертные оценки, региональные практики», – отметила депутат Госдумы.

Она напомнила о новых мерах поддержки студенческих семей, которые появились в Татарстане с ноября прошлого года. В их числе – «Социальная няня» для малообеспеченных студенческих семей, а также 15 пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, открытых при центрах соцобслуживания в республике.

Из ранее действующих мер поддержки для сотрудников вузов, аспирантов и студентов депутат также перечислила выплаты при вступлении в брак – от 3 до 100 тыс. рублей, при постановке на учет в ранние сроки беременности – от 4 до 10 тыс. рублей, а также при рождении ребенка – от 3 до 100 тыс. рублей. Кроме того, молодая студенческая семья может рассчитывать на поддержку при трудной жизненной ситуации – от 5 до 50 тыс. рублей.

Также сообщается, что сегодня работают комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в КФУ, Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма, Казанском государственном энергетическом университете и в Казанском кооперативном институте (филиал) Российского университета кооперации.

«Образование и семья не должны быть альтернативой друг другу. Мы должны сделать так, чтобы студент-родитель чувствовал поддержку государства и общества. Уже сегодня есть работающие меры, но предстоит сделать еще больше. Нам всем вместе необходимо создать систему, в которой молодые семьи смогут гармонично сочетать образование, родительство и профессиональный рост», – заключила Ларионова.