«Единая Россия» назвала ключевые приоритеты на весеннюю сессию Госдумы

Приоритеты законодательной работы «Единой России» отражены в народной программе партии, изменения в которую были внесены на съезде, состоявшемся в декабре 2024 года. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, сообщает пресс-служба партии.

«Ключевые дополнения касаются поддержки участников специальной военной операции, что имеет особое значение в объявленный Президентом Год защитника Отечества», — заметил политик.

В первую очередь, по словам Якушева, сейчас стоит задача расширить правовые основания для получения статуса ветерана боевых действий и распространить его на тех, кто сражается в Курской области.

«Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идет работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР», — отметил секретарь Генсовета партии.

«Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО», — добавил он.

Кроме того, на партийном съезде Президент России Владимир Путин поставил задачу по укреплению суверенитета страны, ее экономическому и технологическому развитию.

«Мы также продолжим совершенствовать законодательство в сфере социальной политики, занятости. Вместе с профильными министерствами будем работать над выполнением нацпроектов и обеспечим правовые решения для их качественной реализации», — заверил Якушев.

В числе прочих приоритетов фракции партии в Государственной Думе — борьба с цифровым и финансовым мошенничеством. В том числе в ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий ввод «периода охлаждения» при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на большие суммы. Новелла обяжет кредитные организации и Бюро кредитных историй обмениваться актуальной информацией по поступившим от клиентов заявкам на кредиты в режиме реального времени.

Законопроект должен ограничить зачисление крупных сумм от 50 тыс. рублей в течение первых двух суток для вновь токенизированных банковских карт. На данный момент это основной способ вывода похищенных средств, который используют мошенники.

В сфере молодежной политики «Единая Россия» планирует внести законопроект о профилактике травли подростков, в том числе в школах и интернете (включая социальные сети), а также закрепить меры ответственности для тех, кто этим занимается.

Помимо этого, партия обеспечит продление материнского капитала — законопроект уже принят в первом чтении. Программа господдержки семей с детьми по поручению главы государства будет действовать до 2030 года. Маткапитал ежегодно индексируется на величину фактической инфляции, сейчас на двоих детей он составляет почти 900 тыс. рублей.