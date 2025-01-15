Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Единая Россия» назвала ключевые приоритеты на весеннюю сессию Госдумы
Приоритеты законодательной работы «Единой России» отражены в народной программе партии, изменения в которую были внесены на съезде, состоявшемся в декабре 2024 года. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, сообщает пресс-служба партии.
«Ключевые дополнения касаются поддержки участников специальной военной операции, что имеет особое значение в объявленный Президентом Год защитника Отечества», — заметил политик.
В первую очередь, по словам Якушева, сейчас стоит задача расширить правовые основания для получения статуса ветерана боевых действий и распространить его на тех, кто сражается в Курской области.
«Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идет работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР», — отметил секретарь Генсовета партии.
«Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО», — добавил он.
Кроме того, на партийном съезде Президент России Владимир Путин поставил задачу по укреплению суверенитета страны, ее экономическому и технологическому развитию.
«Мы также продолжим совершенствовать законодательство в сфере социальной политики, занятости. Вместе с профильными министерствами будем работать над выполнением нацпроектов и обеспечим правовые решения для их качественной реализации», — заверил Якушев.
В числе прочих приоритетов фракции партии в Государственной Думе — борьба с цифровым и финансовым мошенничеством. В том числе в ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий ввод «периода охлаждения» при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на большие суммы. Новелла обяжет кредитные организации и Бюро кредитных историй обмениваться актуальной информацией по поступившим от клиентов заявкам на кредиты в режиме реального времени.
Законопроект должен ограничить зачисление крупных сумм от 50 тыс. рублей в течение первых двух суток для вновь токенизированных банковских карт. На данный момент это основной способ вывода похищенных средств, который используют мошенники.
В сфере молодежной политики «Единая Россия» планирует внести законопроект о профилактике травли подростков, в том числе в школах и интернете (включая социальные сети), а также закрепить меры ответственности для тех, кто этим занимается.
Помимо этого, партия обеспечит продление материнского капитала — законопроект уже принят в первом чтении. Программа господдержки семей с детьми по поручению главы государства будет действовать до 2030 года. Маткапитал ежегодно индексируется на величину фактической инфляции, сейчас на двоих детей он составляет почти 900 тыс. рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»