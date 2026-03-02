«Единая Россия» навестила маленьких пациентов казанской больницы

Команда Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане навестила маленьких пациентов отделения для отказных детей при 18-й городской клинической больнице Казани. Для ребят организовали познавательную и творческую встречу, приуроченную к Международному женскому дню, сообщается на официальном сайте партии.

Ивент-менеджер штаба Александр Ткачев в доступной форме объяснил детям, как появился праздник 8 Марта. Он рассказал, что в прошлом женщины были лишены многих прав, не могли работать и участвовать в общественной жизни. Благодаря женскому движению они добились права на труд, однако оплата оставалась неравной. Тогда начали создаваться женские профсоюзы, которые боролись за равную оплату.

Исторический экскурс плавно перешёл в разговор о современном значении праздника — дне, когда принято выражать уважение, благодарность и внимание к женщинам. После беседы дети смогли передать свои эмоции через творчество.