«Единая Россия»: Народная программа совпадает с основными национальными целями развития

Фото: «Единая Россия», er.ru

Граждане и их благополучие – приоритет партии.

«Единая Россия» подводит предварительные итоги реализации народной программы. В связи с этим Председатель партии Дмитрий Медведев провел заседание. На нем прозвучали ключевые цифры показателей выполнения плана документа, были даны дополнительные поручения по решению проблемных направлений. Об этом сообщает сайт ER.RU. В заседании приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, Герой РФ Владимир Сайбель и другие.

Дмитрий Медведев отметил, что задачи народной программы совпадают с национальными целями развития России. По направлению сохранения населения и поддержки семей партия вводит и обеспечивает выполнение различных механизмов выплат и субсидирования. Ранее ЕР добилась увеличения расходов на социальную сферу в 2025 году, таким образом обеспечив индексацию материнского капитала и ряда льгот для семьей с детьми.

«Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищенные группы», – подчеркнул Дмитрий Медведев. – «В прошлом году мы продолжили активно заниматься возведением и ремонтом объектов социальной инфраструктуры во всех регионах страны. Именно эта работа во многом определяет качество повседневной жизни людей».

Фото: «Единая Россия», er.ru

Также улучшается образовательная инфраструктура, создаются новые, соответствующие современным стандартам объекты. Так, с 2019 по 2025 год по народной программе построили более 1600 школ, еще 5 тысяч обновили за последние три года.

Создание комфортной и безопасной среды для жизни – один из приоритетов «Единой России». По программам благоустройства в 2024 году в регионах отремонтировали и оснастили новым оборудованием порядка 8 тысяч общественных и придомовых территорий. Работа по преображению облика городов проводится при непосредственном участии граждан.

Отдельным блоком Дмитрий Медведев выделил приоритетную для всей страны задачу по поддержке бойцов СВО и их близких.

«По итогам прошлого года мы направили более 140 тысяч тонн грузов. Речь идет о продуктах, одежде, медицинском оборудовании. Кроме того, наши коллеги активно собирали средства на закупку специального оборудования для фронта», – рассказал Дмитрий Медведев.