«Единая Россия» начинает праймериз в Татарстане: как стать кандидатом в Госдуму

В Татарстане стартовала кампания предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы. Кто может претендовать на кресло в парламенте, когда и куда подавать документы – в материале «Татар-информа».





«Единая Россия» сформировала федеральный и региональные оргкомитеты для проведения предварительного голосования

Фото: gossov.tatarstan.ru

Главная задача – вовлечение татарстанцев

«Единая Россия» сформировала федеральный и региональные оргкомитеты для проведения предварительного голосования, по итогам которого определят кандидатов на выборы в Государственную Думу девятого созыва. В него вошли 17 человек – члены партии, представители совета сторонников, ревизионной комиссии и т. д.

Предварительное голосование (праймериз) в партии называют уникальной для страны процедурой. С ее помощью «Единая Россия» заранее отбирает кандидатов для участия в выборах: они могут представить свои программы и встретиться с избирателями еще до официального старта кампании, а партия – определить тех, кто пользуется наибольшей поддержкой.

Базовые принципы предварительного голосования – честность и прозрачность, подчеркнул накануне секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Никаких кулуарных договоренностей. Только открытая конкуренция и доверие граждан. Процедура по традиции проводится в электронном формате. Этот механизм доказал свою эффективность – ему доверяют люди. Он удобен и доступен. Это современный подход, ориентированный на человека», – отметил он.

Вице-спикер Госсовета РТ, руководитель партийной фракции в парламенте Юрий Камалтынов на первом заседании оргкомитета в Татарстане сегодня отметил, что главная задача – не максимальное количество кандидатов, а широкое вовлечение жителей Татарстана в процедуру предварительного голосования.

Юрий Камалтынов отметил, что главная задача – не максимальное количество кандидатов, а широкое вовлечение жителей Татарстана в процедуру предварительного голосования Фото: gossov.tatarstan.ru

Критерии отбора кандидатов

Согласно положению о предварительном голосовании, кандидатом может стать гражданин России старше 21 года, обладающий пассивным избирательным правом. Обязательные условия – постоянное проживание в стране, отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, судимости и счетов в иностранных банках.

Кандидатом может стать член «Единой России», ее сторонник или беспартийный гражданин. При этом участники, не состоящие в партии, до подведения итогов все же должны получить статус сторонника или вступить в «Единую Россию».

Выдвинуться можно путем самовыдвижения – либо по федеральному избирательному округу на территории Татарстана, либо по одному из одномандатных округов. При этом один человек не может одновременно участвовать в предварительном голосовании по двум округам.

Особое внимание в ходе кампании уделяется участникам специальной военной операции. Владимир Якушев подчеркнул, что их включение в политическую жизнь – задача, поставленная Президентом. «Единая Россия» уже сделала серьезные шаги в этом направлении, теперь нужно обеспечить полноценное участие ветеранов СВО в кампании по выборам в Госдуму. В заявлении кандидаты могут указать сведения об участии в спецоперации и подтвердить их соответствующими документами.

Предварительное голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Итоги планируют подвести 1 июня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ключевые даты

Руководитель правовой службы регионального исполкома Карина Дабаева представила на утверждение календарный план основных мероприятий.

План охватывает период с 11 марта по 31 мая и включает все ключевые этапы: выдвижение, регистрацию кандидатов, агитационный период и само голосование. Дабаева обратила внимание на новую для Татарстана рекомендацию.

Подавать заявки можно с 11 марта.

«Единственное, что нам рекомендовала партия, – это встречи кандидатов-участников СВО с руководителями региональных отделений партии до 17 апреля 2026 года. Это единственное, что у нас раньше не проводилось, и в этот раз нам дали такую рекомендацию», – сообщила она.

Сроки этих встреч установлены центральным комитетом партии и внесены в календарный план, чтобы все регионы двигались в едином графике.

Юрий Камалтынов призвал коллег внимательно ознакомиться с планом и скорректировать свои рабочие графики с учетом запланированных заседаний.

Предварительное голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Итоги планируют подвести 1 июня.

Выдвижение кандидатов начнется за 80 дней до последнего дня голосования и завершится за 30 дней до него Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как подать документы

Выдвижение кандидатов начнется за 80 дней до последнего дня голосования и завершится за 30 дней до него. Для участия необходимо подать заявление о включении в список участников предварительного голосования. Сделать это можно лично или в электронной форме через личный кабинет на портале Госуслуг.

В Казани документы будут принимать по адресу: ул. Горького, 9, 3-й этаж, зал заседаний. Режим работы: в рабочие дни с 9 до 18 часов, по субботам – с 10 до 12 часов. Воскресенье и праздничные дни – выходные.

Вместе с заявлением кандидаты должны предоставить копию паспорта, документы об образовании, справку с места работы, фотографию и справку об отсутствии судимости (последнюю можно донести в течение 30 дней после выдвижения). Кандидаты – участники СВО дополнительно подтверждают свой статус документами.

Важный нюанс: при равенстве голосов преимущество получает тот кандидат, который подал документы раньше.