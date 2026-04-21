«Единая Россия» начала регистрировать избирателей на праймериз

Партия «Единая Россия» начала регистрировать избирателей для участия в предварительном голосовании. Регистрация доступна на сайте PG.ER.RU с верификацией через федеральный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Поучаствовать в праймериз сможет каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель независимо от партийной принадлежности. Регистрация продлится до 29 мая включительно.

«Каждый может напрямую повлиять на формирование команды кандидатов „Единой России“, которые будут представлять интересы людей во власти. Процедура регистрации максимально доступна и прозрачна. Участие в ней удобно и безопасно. Мы рассчитываем на активное участие жителей страны в отборе по-настоящему сильных, ответственных, мотивированных кандидатов», – заявил секретарь Генерального совета «ЕР» Владимир Якушев.

Само предварительное голосование продлится с 25 по 31 мая. Списки кандидатов-победителей по итогам процедуры утвердит съезд партии. Обязательным для всех кандидатов от «ЕР» участие в праймериз стало еще в 2009 году.

Для кандидатов из числа участников и ветеранов специальной военной операции добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании, добавили в пресс-службе.

В Татарстане на сегодняшний день в процедуре предварительного голосования примут участие трое военнослужащих, заявление от еще одного находится сейчас на рассмотрении, уточнил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«Всего по состоянию на 21 апреля в Татарстане кандидатами в Госдуму изъявил желание стать 81 человек, из них 67 зарегистрировано, троим отказали, остальные заявления на рассмотрении», – пояснил он.