«Единая Россия» на встрече рассказала о «Катюшах», Т-34 и работе советских ученых

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Тематическая встреча для представителей старшего поколения прошла в Штабе общественной поддержки «Единой России». Ее организовали в рамках проекта «Старшее поколение» при поддержке Российского общества «Знание», передает пресс-служба партии.

Накануне 81-й годовщины Победы партия проводит серию мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и связи поколений.

Открывая встречу, лектор Российского общества «Знание», заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева напомнила о решениях, принятых в первые дни Великой Отечественной войны. Она отметила, что уже 23 июня 1941 года Академия наук СССР начала мобилизацию научных ресурсов для нужд фронта, а ее президиум стал координационным центром.

По ее словам, в августе того же года был сформирован комплексный план из 245 приоритетных направлений, который фактически стал программой выживания страны.

Участникам рассказали о ключевых образцах вооружения времен войны – пистолете-пулемете Шпагина, штурмовике Ил-2 и танке Т-34. За их созданием стояли конструкторы и ученые, работавшие в условиях максимального напряжения: Дегтярев, Симонов, Шпагин, Лавочкин, Микоян, Илюшин, Кошкин и другие.

Отдельно обсуждались реактивные системы залпового огня и артиллерия, в том числе «Катюши» и их создатели – Костиков, Христианович, Артемьев, Победоносцев и Грабин. Исаева подчеркнула, что за массовым образом «Катюши» стояли точные научные расчеты, включая работы по теории рассеивания снарядов, позволявшие значительно повысить эффективность артиллерии.

Часть лекции посвятили геологам и инженерам – Ферсману, Обручеву и Сатпаеву. Они занимались разведкой месторождений и обеспечивали промышленность сырьем, необходимым для оборонного производства, включая железную руду и нефть, а также материалы для брони.

Также речь шла о разработках, которые использовались в медицине и авиации: авиационном топливе, бронестекле, огнезащитных материалах и клеях для ремонта техники. Особое внимание уделили работе микробиолога Зинаиды Ермольевой, которая в 1942 году создала отечественный антибиотик крустозин, ставший аналогом пенициллина. Как отметила Исаева, ее работа спасала жизни раненых, когда другие методы уже не помогали.

Отдельно подчеркивалось, что участники встречи – представители «серебряного» возраста – воспринимают подобные лекции особенно эмоционально, поскольку их детство и юность прошли в послевоенные годы и связаны с личными историями семей о войне.

Лекции Российского общества «Знание» в штабе общественной поддержки «Единой России» проходят еженедельно по средам и открыты для всех желающих.