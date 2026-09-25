«Единая Россия» лидирует по федеральному списку во всех регионах страны

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Единый день голосования-2026 состоялось свыше 2 200 избирательных кампаний разного уровня, замещены 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Основная кампания прошла по выборам в Госдуму. Кроме того, жители выбрали высших должностных лиц 11 регионов, а также депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

Руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на экспертном круглом столе в МИА «Россия сегодня» подчеркнул, что важный момент доверия к выборам – это уровень явки, который на этот раз один из рекордных за все время проведения федеральных кампаний.

Фото: пресс-служба «Единой России»

В ходе работы круглого стола Экспертного института социальных исследований «Выборы 2026: о чем говорят результаты?» председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что основополагающим элементом технологической подготовки ЕР осталось предварительное голосование.

«Это достаточно масштабная история, которая позволяет раньше начать кампанию, протестировать работу региональных отделений, региональных штабов, способность кандидатов, которые выдвигаются на выборы», – пояснил он.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС поблагодарил избирателей за поддержку партии. Он отметил, что «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах без исключения. При этом Владимир Якушев заверил, что «Единая Россия» продолжит консолидированно работать с другими партиями в парламенте при решении ключевых вопросов.

«Во всем, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы максимально будем наши позиции сближать, консолидировать и принимать решения, независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия», – акцентировал секретарь Генсовета.