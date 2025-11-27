«Единая Россия» инициировала создание стипендии имени Менделеева в области химии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По инициативе партии «Единая Россия» для студентов и аспирантов планируется учредить стипендию имени Менделеева в области химии. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, его слова приводит «РИА Новости».

Он пояснил, что основными критериями отбора станут достижения кандидатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности за время конкурсного периода.

Речь идет о публикациях в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций, получении грантов на выполнение научных работ, а также победах в международных и всероссийских олимпиадах и других конкурсах в сфере химии и химической технологии.

Выплаты по новой стипендии студенты смогут получить уже в 2026 году.