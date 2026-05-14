«Единая Россия» и Правительство обеспечили аграрное лидерство страны

Фото: tatarstan.er.ru

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев на пленарном заседании окружного отчетно-программного форума «Есть результат!» в Омске заявил о дальнейшем укреплении аграрного сектора и развитии сельских территорий в рамках обновленной Народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Он подчеркнул, что Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы, а отечественная сельхозпродукция поставляется более чем в 160 стран мира. По его словам, сельское хозяйство стало ключевым драйвером экономики и важной частью обеспечения продовольственного суверенитета.

«Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы – мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш Президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения "Единой России"», – сказал Владимир Якушев.

Он добавил, что вместе с Правительством обеспечен значительный объем государственной поддержки аграриев – порядка 665 млрд рублей федеральных средств только за прошлый год.

Отдельным направлением новой Народной программы станет комплексное развитие сельских территорий. На его реализацию в 2025 году предусмотрено более 110 млрд рублей. По словам Якушева, реализация программы уже привела к строительству и модернизации школ, детских садов, ФАПов, поликлиник, объектов спорта и культуры, а также к обновлению дорожной и жилищной инфраструктуры.

Он отметил, что сельская ипотека под 3% стала бессрочной и позволила десяткам тысяч семей построить собственное жилье.

Еще одним приоритетом является развитие кадрового потенциала села. По всей стране открыто более тысячи школьных агроклассов, а также действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры» и «Земский тренер».

В свою очередь заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев заявил, что «Единая Россия» является ключевым партнером Правительства в развитии агропромышленного комплекса и активно участвует в формировании отраслевой политики.

Он сообщил, что объем государственной поддержки АПК в последние годы превышает 500 млрд рублей ежегодно.

Патрушев отметил внедрение цифровых технологий, систем автопилотирования, искусственного интеллекта и роботизированного оборудования в сельском хозяйстве. Также развивается система сбыта фермерской продукции: в стране работает около 80 агроагрегаторов.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров. В рамках нацпроекта уже создано более тысячи агротехнологических классов, а к 2030 году их число должно вырасти до 18 тысяч.

С 2020 года преобразования затронули 13 тыс. населенных пунктов, улучшив качество жизни 17 млн человек. Построено и модернизировано более 6 тыс. объектов инфраструктуры.

«В горизонте 2030 года перед нами стоят крайне серьезные задачи, связанные с сохранением доли сельского населения, увеличением количества благоустроенного жилья, повышением обеспеченности кадрами и привлечением в отрасль молодежи», – отметил Дмитрий Патрушев.

Депутат Государственной Думы Илья Вольфсон, комментируя итоги форума, заявил, что Татарстан вносит значительный вклад в обеспечение аграрного лидерства России. Он отметил, что республика является одним из ключевых регионов в развитии сельского хозяйства.

«Я с огромной гордостью отмечаю вклад аграриев Татарстана в это мировое лидерство. Наша республика – один из главных кормильцев страны. Недавно у нас с Раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем состоялся очередной рабочий объезд районов: мы специально смотрели, как идет посевная. Везде работа кипит в две смены. Это отличный, ударный темп, и можно с уверенностью надеяться, что труд наших аграриев принесет достойные плоды», – сказал он.

Он также подчеркнул, что развитие сельской инфраструктуры и создание комфортных условий жизни являются ключевыми факторами удержания молодежи на селе.

«Считаю это одним из важнейших элементов нашей политики по обеспечению продовольственного суверенитета. Нам жизненно необходимо сохранять молодежь на селе. А для этого надо создать условия, при которых переезд в большой город не казался бы чем-то безальтернативно выигрышным. Нужно создавать равные, комфортные условия для жизни повсеместно. И мы видим, что у Татарстана это очень хорошо получается», – отметил депутат.

Старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, – Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.