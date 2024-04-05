«Единая Россия» и Минпросвещения обсудили с регионами ход капремонта школ и детсадов

Ход программы капремонта школ, а также запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи с подключением регионов.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что в этом году за счет федеральных средств запланирован ремонт 1053 школ. Из них 530 школ – в рамках двухлетнего цикла. «935 объектов законтрактованы. На многих уже приступили к работам», – уточнил он.

В Татарстане в 2024 году по республиканской программе капитального ремонта образовательных организаций обновят 44 школы и 20 детских садов. Еще шесть объектов попали в федеральную программу по модернизации школьных систем образования, сообщила председатель общественного совета партийного проекта «Новая школа» в РТ, заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«В 2024 году по народной программе в республике возведут две новые школы и один дополнительный корпус к уже работающей образовательной организации», – рассказала она. Кроме того, в республике в этом году будут построены девять новых детсадов.

«Работа партийного десанта продолжается. Депутаты всех уровней, местные жители, представители родительского сообщества в рамках народной программы инспектируют все строящиеся и ремонтируемые школы и детские сады. Рассчитываем, что все будет сделано четко и в срок», – сказала Закирова.

В целом по стране в этом году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тысяч мест, сообщил Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на разработке программ капремонта детсадов, колледжей и техникумов. Они стартуют с 2025 года по решению Президента страны Владимира Путина.

«Прошу наших координаторов в регионах подключиться к подготовке реестра объектов капремонта первой очереди», – поручил Андрей Турчак.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, при планировании программы капремонта детсадов, колледжей и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. Что касается колледжей, в первую очередь в программу войдут те, где реализуют программу «Профессионалитет».

Расширение программы капремонта школ на другие учреждения образования за счет федеральных средств позволит сэкономить региональные бюджеты. По словам Сергея Кравцова, это порядка 31 миллиарда рублей. Секретарь Генсовета рекомендовал сохранить их в системе образования субъектов.

«Губернаторы могли бы направить их на благоустройство территорий, закупку дополнительного оборудования, оснащение спортзалов и школьных медкабинетов», – сказал Турчак.

На штабе речь шла и об обеспечении безопасности школ. В перспективе в учебных заведениях будет введен принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. Соответствующий проект постановления Правительства уже подготовлен.

«Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией при организации охраны каждого объекта образования и помогать обеспечивать максимально эффективную работу частных охранных организаций на них.

Также партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи. Подобное обучение организовано в прифронтовых регионах – в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. «Предлагаем расширить эту практику на всю страну. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы», – сказал Турчак.

Еще одно поручение главы государства, которое партия возьмет на контроль, – начисление выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

Напомним, «Единая Россия» реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения, она входит в народную программу. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на ее реализацию. Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

Напомним, в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить ее на детские сады, колледжи, общежития вузов.