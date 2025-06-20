«Единая Россия» и МГЕР приглашают казанцев поучаствовать в акции «Огненные картины войны»

Фото: пресс-служба «Единой России»

Ко Дню памяти и скорби «Единая Россия» проведёт памятные акции по всей стране и за рубежом. Основные мероприятия состоятся в ночь с 21 на 22 июня, сообщила пресс-служба партии.

«Огненные картины войны» и «Свеча памяти» в этом году охватят все субъекты РФ и 50 государств, они пройдут на более чем 2 тысячах площадок. Среди подтвердивших участие государств — Франция, Нидерланды, Ливан, Южная Осетия, Мексика, Узбекистан, Турция, Перу и другие.

В этом году при поддержке «Единой России» появится свыше 220 огненных инсталляций. Самой южной точкой проведения акции станут города Австралии, самой северной — Дудинка Красноярского края и город Заполярный Мурманской области.

Центральной площадкой, где зажжётся огненная картина войны, по традиции станет Музей Победы в Москве. Там вечером 21 июня из тысяч свечей выложат силуэт скульптуры «Родина-мать зовёт» — символа Года защитника Отечества.

В Елоховском Богоявленском соборе столицы стартует акция «Свеча памяти». В храме состоится панихида по погибшим в Великой Отечественной войне. В этом священном месте по традиции зажгут главную свечу памяти, которую доставят в разные регионы страны.

В Московской области центральной площадкой станет город Яхрома, где из свечей выложат символ мемориала «Могила Неизвестного солдата», расположенного в Александровском саду у стен Кремля. В Коломне, Можайске, Наро-Фоминске и Подольске единороссы совместно с молодогвардейцами и жителями выложат из свечей силуэт скульптуры «Родина-мать зовёт!». В Ступино из свечей создадут инсталляцию с надписью «Ступино помнит» и изображением пятиконечной звезды — главного символа советской армии, олицетворяющего героизм и стойкость советских воинов.

В Санкт-Петербурге активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» зажгут картину из 80 тысяч свечей.

В посёлке Зайцево Ленинградской области огненная картина появится у первого в стране мемориала, посвященного мирным жителям – жертвам геноцида во время Великой Отечественной войны. Его ранее открыли Президенты России и Белоруссии.

В ДНР молодогвардейцы выложат из тысяч лампад символическую надпись: «1941» — начало Великой Отечественной войны, «2014» — начало боевых действий на Донбассе, а между датами — фразу «Враг будет разбит». Также единороссы из 2800 свечей воссоздадут изображение монумента, установленного на Саур-Могиле.

В Казани из 40 тысяч свечей создадут портрет советского поэта, журналиста, военного корреспондента Мусы Джалиля.

С началом Великой Отечественной войны Муса Джалиль ушёл на фронт в звании старшего политрука, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, а также был корреспондентом армейской газеты «Отвага». В 1942 году, будучи тяжело раненным, он попал в плен.

Находясь в плену, Муса Джалиль стал одним из организаторов коммунистического подполья в легионе «Идель-Урал». Он вёл политическую работу среди пленных, выпускал листовки, распространял свои стихи, призывавшие к сопротивлению и борьбе. Однако организация была раскрыта, и поэт вместе с соратниками был заключён в Моабитскую тюрьму в Берлине, где создал известный на весь мир сборник стихов «Моабитские тетради», переведенный на 60 языков мира. 25 августа 1944 года Муса Джалиль был казнён, проявив мужество и стойкость до последних мгновений.

Мероприятие начнется 21 июня в парке Победы в 21.00. Организаторы – Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Татарстанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Комитетом по делам детей и молодежи города Казани и региональным филиалом Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

В акции примут участие депутаты Госдумы Татьяна Ларионова и Илья Вольфсон, замсекретаря Татарстанского реготделения «Единой России», зампредседателя Комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, депутат Госсовета, исполнительный директор реготделения Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, врио ректора Казанского государственного аграрного университета Ильшат Нуриев, председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина, руководитель Казанского местного отделения «Движение первых» Динар Бариев.

В рамках акции выступят артисты Казанского государственного энергетического университета и Казанского государственного института культуры.

22 июня, с 01:30 до 04:00 состоится акция «Свеча памяти». Шествие стартует в 01:30 от Вечного огня в Парке Горького в День памяти и скорби, 22 июня.

В рамках акции активисты «Молодой Гвардии», «Единой России» вместе с представителями общественных организаций республики зажгут лампады в память о павших воинах и пройдут от Вечного огня в Парке Горького к Вечному огню в Парке Победы.

Также патриотические мероприятия пройдут в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Костромской, Рязанской, Ростовской областях, Якутии, на Ямале, в ЛНР и других регионах страны.

Напомним, акцию «Огненные картины войны» «Единая Россия» запустила в 2020 году. Каждая картина отражала вклад города, региона в Великую Победу.

Акция «Свеча памяти» впервые прошла в 2008 году в Елоховском соборе Москвы. В 2009 году она стала Всероссийской, а в 2015 году — международной. Ежегодно в них принимают участие более миллиона человек.

В этом году в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.