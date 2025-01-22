«Единая Россия» и МГЕР наградили в Татарстане студентов за поддержку СВО

В преддверии Дня студента актив «Единой России» и МГЕР вручили представителям студенческих советов благодарственные письма за помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам СВО и мирным жителям новых регионов. Торжественная церемония состоялась в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», Благодарственными письмами Секретаря Татарстанского регионального отделения партии, Председателя Государственного Совета Фарида Мухаметшина наградили представителей студенческих советов пяти вузов Казани. В числе награжденных - Казанский государственный аграрный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ, Казанский государственный энергетический университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет и Академия социального образования. Студентов, отличившихся в волонтерской деятельности, поощрили благодарственными письмами депутата Госсовета РТ, Руководителя Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслана Шигабуддинова.

С приветственным словом выступил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«Региональное отделение партии начало тесно сотрудничать с волонтерскими организациями, в том числе молодежными, в период пандемии коронавируса. Это был колоссальный жизненный и профессиональный опыт. Многие наработки очень пригодились уже в наше время», - рассказал Марат Самигуллин.

Сегодня особенно важна поддержка добровольцами участников специальной военной операции и жителей новых регионов, отметил он.

«Татарстан активно помогает подшефным городам. Жители Лисичанска и Рубежного, уехавшие из-за боевых действий, начали возвращаться на малую родину. Сейчас население этих городов составляет порядка 35 тысяч и 17 тысяч человек соответственно. Этим людям без нашего участия пока очень и очень сложно!» - подчеркнул Марат Самигуллин.

Он пояснил, что с июля 2022 года по настоящее время только в эти два города под эгидой регионального отделения партии было направлено 28 гуманитарных колонн – это 189 большегрузных автомобилей с помощью общим объемом свыше 2900 тонн.

«В сборе и подготовке гуманитарного груза активное участие всегда принимают молодежные волонтерские организации – это студенческие клубы высших и средне-специальных учебных заведений, общественные и добровольческие объединения. Мы периодически встречаемся с ребятами и стараемся найти эффективные формы взаимодействия, чтобы нашим помощникам, нашим молодым партнерам выразить слова благодарности за их труд», - пояснил Марат Самигуллин.

Сегодня по инициативе «Молодой Гвардии Единой России» наградили 25 студентов-волонтеров из Татарстана.

«Эти ребята не просто принимают участие в погрузках и других наших мероприятиях. Они ведут большую работу в своих вузах, возглавляют волонтерские ячейки: объявляют сбор вещей, формируют посылки, привозят их нам, помогают с отправкой. Это те люди, к которым мы всегда обращаемся за помощью в сборе гуманитарного груза для участников СВО, их семей и жителей новых регионов», - прокомментировал Руслан Шигабуддинов.

С самого начала спецоперации молодогвардейцы объединились вокруг волонтерской деятельности. Татарстанское региональное отделение МГЕР открыло работу Гуманитарного штаба. Сначала помогали вынужденным переселенцам из Донбасса, сейчас собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям новых регионов.

«Сегодня все больше молодежи вовлекается в волонтерскую деятельность. Наш актив – это не только студенты, но и школьники, и рабочая молодежь. Присоединиться к доброму делу могут все желающие», - рассказала активистка МГЕР Анна Ананьева.

В штабе ведется эффективная подготовка волонтеров. Отправка добровольцев в новые регионы из Татарстана проходит каждые две недели. На месте ребята оказывают адресную психологическую, медицинскую помощь и содействие в оформлении документов, а также работают с детьми, сортируют и доставляют гуманитарные грузы местным жителям. На сегодня в гуманитарных миссиях уже приняли участие 102 человека.

В 2024 году Гуманитарный штаб расширил свою деятельность. Сейчас он ведет работу по 9 различным направлениям: сбор и отправка гуманитарной помощи, обучение и отправка волонтеров для участия в гуманитарных миссиях на новых территориях России, обучение тактической медицине, оказание первой медицинской помощи, начальная военная подготовка, управление БПЛА и правила безопасности при атаках БПЛА, изготовление вспомогательных приспособлений для военнослужащих (маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ, нашлемники, пятиточечники и производство различных комплектующих на 3D-принтере).

фото: пресс-служба «Единой России»