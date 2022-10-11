«Единая Россия» и движение #МыВместе объединятся для помощи семьям мобилизованных

«Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и волонтерское движение #МыВместе создадут совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь будут оказывать в формате «одного окна» – поступающие в штаб заявки будут распределять между волонтерами и в режиме реального времени отслеживать их исполнение. Речь идет обо всех видах поддержки – от бытовой до юридической и психологической, сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Наше ключевое направление работы – адресная помощь семьям. Закончить ремонт, отвезти детей в школу, поздравить с днем рождения родителей мобилизованных. Какие-то обязанности возложены на мужчину. Он уехал на фронт, а эти обязанности кто-то должен помочь выполнить. Тогда у семей – а таких в стране около полумиллиона или миллион, если вместе с родителями – появляется уверенность в завтрашнем дне. Мы запустим длительное сопровождение семей, закрепим за каждой из них конкретных людей, чтобы закрывать возникающие потребности», – прокомментировала депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина.

По ее словам, помощь будет оказываться и подразделениям, находящимся в зоне проведения СВО. Очень востребованы зимняя экипировка и элементы индивидуальной защиты человека.

«Я, как депутат Госдумы, при поддержке регионального отделения “Единой России” объявила сбор средств, предназначенных для оперативной группы “Дельта” народной милиции ЛНР. Ранее военнослужащие из Луганской народной республики уже получили от Татарстана свыше пяти тонн гуманитарного груза – это бронежилеты, берцы, квадрокоптеры, тепловизоры, лазерные дальномеры, генераторы. Считаю, что ребята, которые защищают свою землю, свою мирную жизнь, свое право жить, растить детей, говорить на родном языке, гордиться своей историей – настоящие герои», – пояснила Когогина.

Ранее заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приемных и Штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

«В общественные приемные уже поступило более семи тысяч заявок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера – кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу за пожилыми людьми. Наши региональные отделения провели огромную работу по координации с органами исполнительной, региональной, местной власти и отработали уже множество конкретных вопросов. Сегодня нам необходимо выработать системный подход к работе с людьми, чтобы эта помощь была еще более эффективной и оперативной. А людям не приходилось думать о том, куда обратиться, чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом», – отметила Дарья Лантратова.