«Единая Россия» и Ассоциация развития МСУ будут сотрудничать

Партия и Ассоциация, в том числе, будут мониторить исполнение закона о МСУ. Планируется совместная работа «Единой России» и ВАРМСУ по совершенствованию законодательства РФ в области местного самоуправления, по развитию межмуниципального и регионального сотрудничества, разработке и реализации проекта по подготовке кадров для органов МСУ, изучению и распространению лучших муниципальных практик.

Как сообщает пресс-служба партии, основополагающим документом, по которому будет работать всё местное самоуправление, станет закон о МСУ, который на этой неделе примет Совет Федерации, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ириной Гусевой и главами муниципальных образований.

«В законе чётко прописано, что относится к полномочиям органов местного самоуправления, перечень немаленький. Завершена самая большая дискуссия - действует двухуровневая или одноуровневая система местного самоуправления. Пришли к выводу, что регион сам будет определять, на какой модели он остановится, и как дальше будет работать. Решение вполне обоснованное. Регионы разные по численности, протяжённости, культуре местного самоуправления. Поэтому в зависимости от того, где какая сегодня практика сложилась, примут соответствующие решения. Несколько субъектов РФ уже в этом году планируют проводить серьёзные изменения и уходить от одной модели на другую», - пояснил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» и ВАРМСУ должны в постоянном взаимодействии искать ответы на местные вопросы - для этого нужно использовать всю партийную инфраструктуру и ресурсы ассоциации.

«Точек соприкосновения очень много. Одно из направлений, по которому мы плотно взаимодействуем, - реализация партийных проектов. У нас их 22, по каждому с ВАРМСУ пересекаемся (при решении местных вопросов – прим. ред.). Жители активно участвуют в партпроектах, и те, которые доказали свою эффективность, востребованы. До 2026 года все они продолжат свою работу, а после – могут быть перезагружены или перестанут действовать», - отметил Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что два последних года партия очень много времени уделяет тому, чтобы отладить работу инфраструктуры непосредственно на земле, пересматривает внутрипартийные нормативные документы, её регламентирующие.

«2025 год мы объявили Годом муниципального депутата, активно развернули эту работу. У нас уже идут форумы в наших муниципалитетах, на уровне регионов. Мы недавно вернулись с большой поездки по Дальнему Востоку и Сибири, где также приняли участие в работе форумов. Очень много вопросов задают муниципальные депутаты. Это говорит о том, что всё, что непосредственно связано с работой на земле, всегда требует оперативных ответов на вопросы, определённых компетенций от людей, работающих там», - пояснил он.

Ирина Гусева подчеркнула, что с «Единой Россией» у Ассоциации общие цели и задачи – повышение качества жизни людей, создание комфортной и безопасной среды, развитие территорий.

«ВАРМСУ в 2024 году получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества. При поддержке Администрации Президента мы выстроили эффективное взаимодействие с федеральной, региональной властью. Постоянно расширяется наше взаимодействие с главами муниципалитетов, муниципальными депутатами. Этот год объявлен партией «Единая Россия» Годом муниципального депутата, и подписание соглашения расширит форматы нашего взаимодействия с партией, депутатским корпусом на местах», - подчеркнула она.

Напомним, закон о МСУ, который Госдума приняла 5 марта в третьем, окончательном чтении, разрабатывался с учетом предложения члена Бюро Высшего совета партии, Раиса Татарстана Рустама Минниханова и парламента республики.

Депутат Госдумы Анатолий Иванов, ранее возглавлявший Мамадышский район – самый крупный в Татарстане, уверен – республике этот закон очень нужен.

«Когда Раис РТ Рустам Минниханов выступал в Госсовете за сохранение двухуровневой системы МСУ, в это время в Госдуме проходило заседание комитета по законодательству под руководством Крашенинникова, где я на конкретных примерах объяснял, почему нужно оставить двухуровневую систему. Тогда не хватило одного голоса, чтобы отклонить закон, в том числе вводивший одноуровневую систему организации самоуправления на места. Поэтому, в первую очередь надо благодарить Раиса РТ за смелость. Для нас это конечно самое правильное решение», - уверен Анатолий Иванов.

Сегодня в Мамадышском районе 128 населенных пунктов, 28 сельских поселений, и именно к их главам, местным депутатам идут люди, отметил парламентарий. «У нас в депутаты идут выходцы из деревни, которые добились успехов, это люди нового мышления, которые вкладывают личные средства в развитие села», - уточнил Анатолий Иванов: «Кто – то помогает проводить праздники, кто-то строит мечети, церкви, благоустраивают пространства и покупают технику, приносят новые идеи улучшения территорий».

Депутат Госдумы убежден – без сельских депутатов, глав поселений со своим бюджетом сегодня невозможно представить жизнь в районе. «Именно бюджеты позволяют оперативно ремонтировать снегоуборочную технику, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а иногда выполнять и роль скорой помощи – по доставке больных, и роль почтальона – по доставке писем. Но и самое главное – муниципальные депутаты лучше всех знают о вопросах и проблемах семей участников СВО. Это направление сегодня одно из важнейших в работе муниципальной власти», - подчеркнул Анатолий Иванов, добавив, что муниципальные депутаты также выполняют еще одну важную функцию – доносят до избирателей идеи «Единой России», реализуют партийные проекты на местах, которые все без исключения направлены на улучшение качества жизни населения.

Как известно, в этом году в Татарстане состоятся две крупные избирательные кампании – выборы Раиса Республики Татарстан и свыше семи с половиной тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления.

В начале марта «Единая Россия» объявила о старте предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения в муниципальные депутаты. Президиум Регионального политсовета партии делегировал полномочия по проведению ПГ местным отделениям. Выдвинуться кандидатом от «Единой России» сможет каждый татарстанец старше 18-ти лет, разделяющие программные установки партии. А проголосовать – все избиратели, зарегистрированные на Госуслугах.