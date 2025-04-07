«Единая Россия» едет в Зеленодольск для обсуждения реализации народной программы

17 апреля в Зеленодольске состоится выездное заседание комиссии по реализации народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Город выбран не случайно – Зеленодольск готовится к празднованию 80-летия Победы в статусе «Города трудовой доблести».

Как рассказала депутат Госдумы и руководитель комиссии Татьяна Ларионова, во время встречи участники обсудят, как на практике реализуются направления народной программы, связанные с культурой, историей и традициями. Успешные практики, применяемые в Зеленодольске, планируется масштабировать и внедрить в других муниципалитетах республики.

Комиссия по реализации народной программы была создана в начале года на базе регионального отделения партии. В ее рамках проходят выездные совещания по всей республике. Впереди – обсуждение тем социальной поддержки («Забота о каждом нуждающемся»), развития села, гражданской солидарности и молодежной политики. По словам Татьяны Ларионовой, к работе комиссии привлечены представители всех районов, депутаты разных уровней и активные жители.

«Народную программу формировали сами граждане, и именно они – ее главные участники. Наш принцип – работать вместе с людьми и ради людей. Не случайно у нашего Рустама Нургалиевича Минниханова любимый девиз: «Без бергэ! Мы вместе», – отметила Ларионова.

Партия уже представила Президенту промежуточные итоги выполнения народной программы: выполнено более 80% ее положений. Как отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, реализация документа напрямую влияет на качество жизни людей, особенно социально незащищенных.

Так, в 2025 году расходы на социальную сферу увеличены на 25% по сравнению с 2024 годом. Выросли выплаты семьям с детьми, продолжена индексация материнского капитала, расширены меры поддержки инвалидов и пожилых граждан. Поддержка села и малых городов выросла на 56%, ЖКХ и общественного транспорта – на 27%, здравоохранения – на 5%, а культуры – на 38%.

Возобновлена индексация пенсий работающим гражданам, увеличены средства на технические средства реабилитации, активно продолжается строительство и ремонт школ, детсадов, ФАПов и амбулаторий. С 2019 по 2024 год построено более 1600 школ и почти 250 тысяч новых мест в детсадах.

Большое внимание в народной программе уделяется формированию комфортной городской среды – в 2024 году благоустроено почти 8 тысяч территорий по всей стране, при участии более 17 миллионов человек, в том числе в новых регионах.

Отдельный блок программы – поддержка участников специальной военной операции. Герой России Владимир Сайбель курирует направление, связанное с медицинской реабилитацией, образованием, трудоустройством и мерами социальной поддержки для вернувшихся с фронта. Также активно работают кадровые программы, такие как «Время Героев».

Кроме того, партия продолжает оказывать гуманитарную помощь в зону СВО, передав за последние три года более 140 тысяч тонн грузов и тысячи единиц оборудования.

На ближайшее время в повестке также стоит вопрос повышения финансирования объектов культурного наследия и модернизации отделений «Почты России» – на эти темы обратили внимание Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

В заключение Медведев подчеркнул, что народная программа партии согласована с целями, поставленными Президентом, и будет играть ключевую роль в будущей избирательной кампании «Единой России».