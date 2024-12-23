«Единая Россия» доставила в Лисичанск и Рубежное более 100 тонн гуманитарную помощь

Фото: пресс-служба «Единой России»

Партия «Единая Россия» доставила в Лисичанск и Рубежное более ста тонн помощи жителям регионов Лисичанск и Рубежное. Груз собирался по запросам граждан ЛНР и доставлялся на 7 фурах. Список ежемесячно партийцы получают от вице-премьера РТ, курирующего новые регионы Фаниля Аглиуллина.

Как сообщает пресс-служба партии, в частности, в ноябре поступил запрос от водоканала Рубежного с просьбой предоставить стройматериалы, трубы и другое оборудование для подачи воды в южную часть города - район Забиркино. Все необходимое – две машины направил депутат Госдумы Илья Вольфсон. Таким образом, в этом районе заработает долгожданное центральное водоснабжение, у местных жителей, которые были вынуждены ходить за водой, она появится в домах.

Также поможет улучшить работу водоснабжения компания «АГАВА». Владелица сети гипермаркетов «МЕГАСТРОЙ» выделила такой же объем оборудования.

На запрос гуманитарного центра «Единой России» Рубежного, составленного на основе обращений жителей, откликнулся депутат Госдумы Ирек Богуславский. По инициативе парламентария в город прибыла фура с бытовой химией от группы компаний «Нэфис».

Также, по запросу населения Сармановский район направил для госпиталей и больниц Рубежного фуру с питьевой водой.

Сладости к Новому году – еще одна важная часть гуманитарного груза «Единой России». К сбору подключились благотворители, Нижнекамский и Заинский муниципальные районы, а также вузы Татарстана. Организаторы постарались сделать все, чтобы порадовать маленьких жителей прифронтовых территорий. Все 3500 детей, проживающих в Лисичанске и Рубежном получат сладкие новогодние подарки.

Для нуждающихся семей аппарат и депутаты Госсовета Татарстана организовали сбор средств и закупили детские товары – памперсы и питание. Также партию детских товаров для отправки в ЛНР собрали Департамент продовольствия и социального питания г. Казани и Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана.

Кроме того, в составе груза книги от Казанского государственного медицинского университета и казанской школы № 113, печки для фронта от елабужан, наборы бытовой химии для малообеспеченных семей Лисичанска от Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и новогодние сладкие подарки от Минзельимущества РТ.

Татарстанский региональный исполком «Единой России» передал для местных отделений партии в Лисичанске и Рубежном брендированное оборудование для офисов и проведения мероприятий, а в администрации городов плакаты с текстом российского гимна.

В составе гуманитарной колонны «Единой России» машина с помощью нашим бойцам от активистов татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». В три воинские части молодогвардейцы передали все самое необходимое – теплые одеяла, маскировочные сети, окопные свечи и антисептики.

Свой вклад в формирование и отправку груза также внесли руководитель фонда Ресоциализации РТ Данияр Максудов, глава компании «Дивар» Гайнан Габдулгазизов, компания ООО «Ал-Строй», Поволжский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, Верхнеуслонский и Бугульминский муниципальные районы, глава Федерации карате «Шотокан» Казани Алексей Кокурин.

Колонну в этой поездке сопровождают руководитель Секретариата председателя Госсовета РТ Марат Хасанов и руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин.

«Наши подшефные города меняются к лучшему, это заметно», - рассказал руководитель секретариата Председателя Госсовета РТ Марат Хасанов, - «Это моя четвертая поездка в новые регионы, здесь стало чище и спокойнее, видны результаты восстановительных работ. Адресная помощь, которую мы доставили сегодня – это наша поддержка жителям подшефных Татарстану городов».

Это 28-я отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой «Единой России». За все время СВО реготделение партии перевезло почти 2,8 тысяч тонн помощи в новые регионы. Было отправлено 179 грузовых машин.