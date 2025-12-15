«Единая Россия» доставила новогодние подарки и стройматериалы в ЛНР

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В рамках 34-й гуманитарной колонны от регионального отделения партии «Единая Россия» в ЛНР были доставлены новогодние подарки и стройматериалы для жителей подшефных городов Лисичанск и Рубежное. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

От Раиса РТ поступило 3,5 тыс. сладких подарков, а предприятия, учреждения и жители Татарстана собрали еще 8,5 тыс. подарков для детей. Помимо этого, местным жителям привезли все необходимые товары первой необходимости.

Списки потребностей гражданского населения формируются при содействии вице-премьера РТ, курирующего подшефные Татарстану регионы, Рината Садыкова.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Делегацию от Татарстана, сопровождающую колонну, возглавляли депутат Госсовета, глава татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Геннадий Глушков, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин и депутат Госсовета, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Вместе с ними колонну сопровождали секретари местных отделений партии: глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев, глава Рыбно-Слободского муниципального района Радик Ислямов, глава Верхнеуслонского муниципального района Евгений Варакин и глава Тюлячинского муниципального района Айрат Фатхуллин.

В ходе поездки представители Татарстана совместно с вице-премьером РТ Ринатом Садыковым и руководством городов посетили пункт временного размещения, гуманитарный центр «Единой России», местное отделение партии, а также ознакомились с результатами ремонтных работ в здании администрации Рубежного, для которых ранее были доставлены стройматериалы.

Обсуждались также ход восстановления объектов в Лисичанске и работа гуманитарных центров с мэром города Эдуардом Сахненко.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Слова благодарности от имени жителей Рубежного передал врио главы городского округа Евгений Шаталин, отметив, что город встретил очередной гуманитарный конвой от Татарстана с благодарностью Раису РТ Рустаму Минниханову, партии «Единая Россия» и всем жителям республики, принимавшим участие в сборе подарков.

Он подчеркнул, что доставка стройматериалов, резины для грузовых автомобилей и холодильников для центра временного размещения обеспечит дополнительный комфорт для беженцев, которых выводят из зоны боевых действий.

Секретарь местного отделения партии, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что 20 холодильников для пунктов временного размещения были поставлены татарстанским производителем – заводом ПОЗИС. Он пояснил, что вместе с холодильниками привезли новогодние подарки и стройматериалы, которые были заранее заказаны.

Михаил Афанасьев подчеркнул важность совместной работы всей республики и выразил благодарность вице-премьеру Ринату Садыкову за организацию оперативной работы по созданию праздничного настроения для местных жителей.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Депутат Госсовета и глава татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Геннадий Глушков отметил, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» вручили детям ЛНР 3,5 тысячи сладких подарков от Раиса РТ.

Он сообщил, что делегация посетила праздник в детском саду и ряд городских объектов, а также увидела условия жизни жителей Лисичанска и Рубежного, подчеркнув, что люди ждут улучшения ситуации и восстановления нормальной жизни.

Депутат Госсовета РТ и руководитель регионального отделения МГЕР Руслан Шигабуддинов добавил, что приятно осознавать, что дети получат сладкие подарки к Новому году. Он отметил, что Новый год – это время чудес и волшебства, и выразил надежду на скорое наступление мира в городах, завершение специальной операции и возможность для жителей жить полноценной жизнью.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Глава Рыбно-Слободского муниципального района Радик Ислямов сообщил, что перед визитом в Рубежный делегация заехала в Лисичанск, привезла городскую елку, обещанную ранее, а также личные посылки для детей и новогодние подарки.

Отправка 34-й гуманитарной колонны состоялась в Казани 12 декабря с участием Секретаря регионального отделения партии, Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина, депутата Госдумы Татьяны Ларионовой и министра по делам молодежи РТ Азата Кадырова.

За период с февраля 2022 по декабрь 2025 года под эгидой регионального отделения партии «Единая Россия» в ЛНР были направлены 247 грузовых машин, доставившие 3 588 тонн гуманитарной помощи.