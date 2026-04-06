«Единая Россия» добивается включения сайта праймериз в «белые списки» после сбоев

Член генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил «Ъ», что партия обратилась в Минцифры с просьбой включить сайт предварительного голосования в число доступных ресурсов сразу после начала массовых сбоев мобильной связи в Москве и последующим включением «белых списков» 13 марта. Вопрос пока остается в процессе.

Сенатор пояснил, что у коллег из министерства много задач. В этом году «Единая Россия» впервые проводит праймериз в Госдуму исключительно в онлайн-формате.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал агентству, что партия также намерена обратиться в Министерство цифрового развития, чтобы их сайт для отбора кандидатов в нижнюю палату – «Народный кандидат» – попал в список доступных. Ресурс планируют запустить 15 апреля.

На данный момент из перечня порталов, имеющих отношение к электоральным процессам, официально в «белые списки» входит только система дистанционного электронного голосования, а также ресурс «Госуслуги», который позволяет ею пользоваться.

В течение минувшей недели при действии «белых списков» корреспонденты «Ъ» фиксировали разную доступность сайтов предварительного голосования «Единой России», парламентских партий, ГАС «Выборы», а также центральной и региональных избирательных комиссий в зависимости от региона. В Воронеже открывались сайты «Единой России» и КПРФ, но не загружались все остальные. В Ярославле были доступны сайты «Единой России», праймериз и КПРФ, а в Екатеринбурге – только КПРФ.