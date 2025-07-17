«Единая Россия»: Акция «Собери ребенка в школу» пройдет во всех субъектах страны

Фото: «Единая Россия», er.ru

В «Единой России» дали старт федеральной акции «Собери ребенка в школу». До 1 сентября семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут направить заявку на официальном сайте партии. В преддверии Дня знаний депутаты вручат детям из этих семей полезные подарки – рюкзаки с канцелярией, наборами для учебы и творчества.

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней, – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. – Только в прошлом году при активном участии наших депутатов, предпринимателей и жителей регионов поддержку в подготовке ко Дню знаний получили 287 тыс. школьников по всей стране».

Помощь в рамках акции адресована социально уязвимым категориям: детям-инвалидам, школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей участников специальной военной операции, детям из новых регионов страны.

Сбор школьных вещей проходит в специальных пунктах приема. Их адреса можно уточнить в отделении партии своего региона.

В конце августа все участвующие в акции дети получат подарки. В 2024 году проект охватил более 20 тыс. школьников Татарстана. Также местное реготделение «ЕР» направило школьные наборы ребятам в приграничных областях и подшефных республике городах и районах Луганской Народной Республики.

Оказание адресной помощи – это принцип социальной справедливости в действии, считает политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. Он высоко оценил эффективность многолетней акции и подчеркнул ее влияние на качество жизни сотен тысяч семей.

«Акция «Собери ребенка в школу» – это не просто благотворительность, а отражение сути социальной политики «Единой России», – подчеркнул эксперт. – Партия последовательно выступает гарантом социальной стабильности, используя свой масштаб и инфраструктуру для адресной помощи самым незащищенным».