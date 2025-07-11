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На главную ТИ-Спорт 11 июля 2025 13:37

Единая лига ВТБ объявила участников и место проведения Суперкубка-2025

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Единая лига ВТБ объявила участников и место проведения Суперкубка-2025
Фото: cskabasket.ru

Пресс-служба Единой лиги ВТБ анонсировала пятый розыгрыш Суперкубка первенства.

Турнир пройдет 24-25 сентября. Местом проведения впервые в истории Суперкубка станет иностранный город – Белград. В первенстве примут участие две сильнейшие команды Единой лиги ВТБ сезона 2024/25 ЦСКА и «Зенит». А также сербская «Црвена Звезда» и «Дуба» из ОАЭ.

Соревнования пройдут в формате «Финала четырех». 24 сентября состоятся полуфиналы, а 25 сентября – матч за третье место и финал, сообщает источник.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА. В минувшем сезоне коллектив Андреаса Пистиолиса финишировал вторым в таблице регулярного чемпионата. В 1/4 «армейцы» победили «Пари НН» (3-0), а в полуфинале – УНИКС (4-0). В решающей стадии ЦСКА одолел «Зенит» (4-2), завоевав второе подряд чемпионство Единой лиги ВТБ и 13-е в общей сложности.

#единая лига втб #спорт #баскетбол #бк цска #БК Зенит
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