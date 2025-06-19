news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 19 июня 2025 13:41

Эдгар Севикян покинул «Локомотив»

Читайте нас в
Телеграм
Эдгар Севикян покинул «Локомотив»
Фото: fclm.ru

Полузащитник Эдгар Севикян покинул «Локомотив» по завершении срока аренды у «Ференцвароша». Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

В минувшем сезоне Севикян отдал четыре передачи в 20-и играх за «Локомотив».

Напомним, «железнодорожники» финишировали шестыми в таблице РПЛ сезона 2024/25. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка. На пятом расположилось московское «Динамо» (56), на четвертом – «Спартак» (57). Бронзу взял ЦСКА с 59-ю баллами, серебро – «Зенит» с 66 очками. Золото досталось «Краснодару» – коллектив Мурада Мусаева набрал 67 баллов.

#фк локомотив #спорт #премьер-лига #футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

18 июня 2025
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Камиль Валеев

18 июня 2025