Фото: fclm.ru

Полузащитник Эдгар Севикян покинул «Локомотив» по завершении срока аренды у «Ференцвароша». Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

В минувшем сезоне Севикян отдал четыре передачи в 20-и играх за «Локомотив».

Напомним, «железнодорожники» финишировали шестыми в таблице РПЛ сезона 2024/25. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка. На пятом расположилось московское «Динамо» (56), на четвертом – «Спартак» (57). Бронзу взял ЦСКА с 59-ю баллами, серебро – «Зенит» с 66 очками. Золото досталось «Краснодару» – коллектив Мурада Мусаева набрал 67 баллов.