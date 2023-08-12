Едем в Калининград: возможен ли пляжно-курортный отдых на Балтике?

Калининград – одно из популярнейших направлений внутреннего туризма россиян. Кафедральный собор в готическом стиле на острове Канта, уютные немецкие домики с черепичной крышей, мощеные дороги очаровывают мгновенно. В этом году Калининградская область стала вектором отдыха для меня уже в пятый раз. А все потому, что, приехав сюда впервые накануне 2009 года, я, как и многие, влюбилась в этот регион с первого взгляда.

Цветущий Калининград в начале мая

Первые три визита я никак не воспринимала регион 39 как курорт. Хотя, конечно, знала, что здесь есть море, и даже мельком бывала на нем, в том числе на Куршской косе. Долгое время Калининград был для меня скорее архитектурно-историческим квестом в «русскую Европу» – выражение, уже сильно раскрученное туриндустрией к нашим дням.

Русская Европа

Остров Канта, где находится и могила философа, и визитная карточка региона – Кафедральный собор, ведущий историю с XIV века, – заглавные достопримечательности Калининграда. Город, отмечу, носит это название с 1946 года, «русским» он стал после победы СССР над Германией. До этих событий город назывался Кенигсберг, что в переводе с немецкого означает «Королевская гора». Свою документальную историю он ведет с 1256 года.

Кафедральный собор в Калининграде на острове Канта

«Топить за туризм» в Калининграде начали с 2005 года. В этот же год в конце августа, напомним, праздновалось 1000-летие Казани, которое можно считать точкой старта развития туризма в Татарстане. Калининград же в 2005 году громко отпраздновал 60-летие Победы, а затем, в начале июля, 750-летие завоеванного города. По такому случаю по всей области отремонтировали рекордное количество мемориалов, 750-летие Калининграда/Кенигсберга отмечали с размахом три дня, начав с презентации жителям отреставрированных Королевских ворот. С тех пор в них находится музей.

Королевские ворота, Калининград

В общем, когда я впервые оказалась в Калининграде в новогодние праздники 2009 года, город и область из территории на отшибе страны, пограничного «региона-форпоста» на всех скоростях мчались в туристическо-курортное будущее.

Калининград, новогодние праздники 2009 года

Рыбная деревня, Музей янтаря, Башня Врангеля, цепочка старинных городских ворот – помимо Королевских это еще и Фридрихсбургские, Бранденбургские, Фридландские, Закхаймские, Росгартенские (рядом с Музеем янтаря), жилые кварталы старых немецких домов… Не все исторические объекты в 2009 году были «реанимированы», некоторые пустовали в течение еще нескольких лет.

Калининград, вид на Музей мирового океана. Здание-шар до сих пор не открыто для посещений

Очередной «приступ» туристической лихорадки и благоустройства случился в 2018 году, когда Калининград стал одним из городов проведения чемпионата мира по футболу. Благодаря чему в стене Бранденбургских ворот последние несколько лет находится бесплатный Музей (а по сути магазин) марципана. В помещениях Закхаймских ворот – кафе, во Фридрихсбургских и Фридланских воротах, как и в Королевских, – музеи. Аусфальские ворота обнаружить непросто – сверху над их нижней частью надстроена православная часовня. И только старые эффектные железнодорожные ворота Калининграда пустуют: несколько лет назад их пространство занял частный планетарий, но затем съехал – условия аренды стали неадекватны для бизнеса, пояснил его представитель.

Домик смотрителя Высокого моста, Калининград

Еще один примечательный объект старой немецкой архитектуры – Домик смотрителя Высокого моста. Несколько лет назад и сюда зашел туристический бизнес – здесь находится бесплатный Музей открыток старого Кенигсберга. На самом деле, это антуражный магазинчик, где можно приобрести для себя и на сувениры календарики, открытки и иную продукцию с видами Кенигсберга.

Сувенирные открытки в Доме смотрителя Высокого моста

Но самое большое впечатление на меня произвел, пожалуй, редюит бастиона «Прегель».

Бастион «Прегель», объект культурного наследия федерального значения

Это памятник истории и архитектуры XVIII века федерального значения. Когда-то он служил и оборонительным сооружением, и складом боеприпасов, и складом под овощи…

Крепость «Прегель» – база мотоклуба «Ночные волки»

Сейчас в части его проводятся квесты по аналогии с «Фортом Боярд», а часть этой мощной постройки занимает филиал байкерского клуба «Ночные волки». Огромные буквы названия мотобратства высятся на верхней части исторического укрепления, подобно надписи Hollywood на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе.

Бастион «Прегель»

В помещениях редюита есть байкерский бар и Музей Восточной Пруссии. Памятник федерального значения, по словам представителя «Ночных волков», в безвозмездной аренде у мотоклуба.

Набережная в городе Зеленоградске

Далеко ли до моря?

Оказавшись в аэропорту Храброво, не нужно спешить заказывать такси. Если вы забронировали жилье в Калининграде, туда можно доехать на обычном автобусе, который ходит часто, едет минут 45, а проезд в нем стоит 110 рублей. Такси по области, несмотря на то что регион маленький по территории и все близко, обходится достаточно дорого. Так, из аэропорта до курорта Пионерский такси будет стоить 950-1300 рублей. Из Балтийска до Пионерского – 1800-2000 рублей и т.д.

Новостройки Калининграда в районе Музея Мирового океана

В Калининграде все интересное туристам находится близко – одно удовольствие гулять от объекта к объекту. Город относительно небольшой – местных жителей меньше полумиллиона, а из-за старой немецкой застройки центр очень компактный, уютный и, что еще приятно, зеленый. Новые районы в последние годы разрастаются очень активно и застраиваются высотками.

Электрички «Ласточка» на станции в Зеленоградске

В городе два удобно расположенных железнодорожных вокзала. Северный в самом центре – у площади Победы, которая, кстати, в 1934-1945 годах называлась Адольф-Гитлер-плац. Южный железнодорожный вокзал находится в непосредственной близи от автовокзала, откуда автобусом можно уехать в любой город области.

Проезд на электричках Калининградской области учащимся (школьникам и студентам очных форм обучения) при предъявлении справки с места учебы обходится в половину стоимости

В курортные городки Светлогорск, Зеленоградск и поселок Пионерский лучше ехать на электричке – с раннего утра и до 21 часа ходит комфортная «Ласточка». В пути меньше часа, стоимость – около 110 рублей.

Молл в Балтийске

Бронировать жилье в Калининграде дешевле. Тогда на море (в Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский) добираться быстрее и выгоднее на электричке.

Туристическая улица в Зеленоградске

В Зеленоградске рядом с железнодорожной станцией находится супермаркет, где удобно купить воды и перекус. В Светлогорске на центральной туристической улице работает большой круглосуточный продуктовый магазин. Нужно помнить, что в Светлогорске есть небольшая канатная дорога от вокзала к морю (50 рублей билет, предоставляются льготы), но сам большой городской променад закрыт на реконструкцию, спуск к пляжу между вокзалом и аптекой.

Канатная дорога до моря в Светлогорске

В поселке Янтарный, где находится и одноименный ювелирный комбинат, отличный широкий пляж, пологое песчаное дно и шикарные волны при соответствующей погоде. Но добраться сюда можно только автобусом, электрички здесь не ходят.

Искатели янтаря: на побережье вполне возможно найти кусочки этой ценной смолы, чтобы привезти домой как сувенир

Широкий пляж в самом западном городе России – Балтийске. Сюда ходят редкие, несколько раз в неделю, дизельные электрички, но зато много автобусов (185 рублей) и маршруток из Калининграда. На пароме за 70 рублей туда и обратно можно переправиться на Балтийскую косу. Там тоже отличный просторный пляж.

Светлогорск, 2012. Сейчас морской променад Светлогорска доступен для прогулок частично, а вся береговая линия закрыта на реконструкцию до 2025 года

Всегда стоит помнить, что на Балтике отбойное течение, которое затаскивает плывущего в море. Поэтому не стоит заплывать далеко, а в случае захвата стихией не сопротивляться ей и если выплывать, то параллельно берегу, а не против уносящей силы. И да, Балтийское море – весьма бодрящее, прохладное, сравнимое по температуре, например, с морем в Греции в мае или с водоемами средней полосы России в самом начале купального сезона.

Гвардейск сильно преобразился после 2013 года. Первое, что видят туристы, – площадь Победы. На одном из домов по ее периметру поселились аисты

Замки Пруссии

Личная рекомендация – съездить в Гвардейск. Автобусы идут с Южного автовокзала, стоимость – 150-200 рублей в зависимости от рейса.

Тюремный замок Тапиау в Гвердейске. Оставшийся от тевтонцев корпус замка – памятник федерального значения XIII века

Благоустройство небольшого городка с историческим названием Тапиау началось 10 лет назад. Обновили площадь, фасады некоторых исторических зданий, сделали набережную, достраивают первую небольшую гостиницу. Она находится на берегу реки Деймы, прямо напротив тевтонского замка, который полтора века был тюрьмой сначала при немцах, затем при советской власти.

В обеденном зале рыцарей до недавнего времени располагался санузел заключенных. Фото 2022 года, сейчас поздние перегородки санузла разобраны, здание готовят к реставрации

Пару лет назад заключенных с территории тюрьмы вывели, объект передали инвестору. Первых туристов в тюремный замок водят с прошлого лета. Показывают готические своды XIV века, подвалы давно снесенного старинного корпуса, где еще заключенные немцы квасили в больших чанах капусту, считая ее крайне витаминным продуктом. К 2027 году на территории бывшей тюрьмы обещают разбить несколько парков, отреставрировать замок, разместить в его помещениях разные выставки. Одна уже работает – выставка средневекового оружия из коллекции предпринимателя Калининградской области Владимира Гущяна.

Замок Вальдау в поселке Низовье

По дороге из Гвардейска удобно заехать в село Низовье (остановка «Кардиоцентр»). Здесь семья Сорокиных из Белгорода уже восемь лет восстанавливает своими силами еще один тевтонский замок – Вальдау. В нем инкогнито во время Великого посольства останавливался Петр I.

Аисты на замке Вальдау

В наше время на крыше замка живут аисты (их вообще очень много по области), а в его интерьерах снимается сериал «По законам военного времени».

В подвале замка Вальдау. Бочки – стилизованный реквизит для съемок сериала «По законам военного времени»

Распорядители замка проведут по нему экскурсию (к сожалению, формата аудиоэкскурсий, когда гостям предоставляли ключи и самих отправляли гулять по замку, в этом году нет), пригласят в семейное «средневековое» кафе, а еще в Вальдау можно посетить бюджетный музей и узнать подробнее об истории замка и жизни в Восточной Пруссии.

Из Казани в Калининград – на чем и сколько?

Из Казани до Калининграда есть прямые авиарейсы. Полет длится всего 3,5 часа. Аэропорт Храброво до недавнего времени был крупным международным хабом. Билеты в зависимости от сезона обойдутся тысяч от четырех, скажем, в сентябре или феврале, и тысяч от десяти в июле-августе. Средний ценник билетов на июль-август прямым перелетом из Казани – 13-16 тысяч. Поездку лучше планировать заранее, так перелет будет дешевле. Ближе к вылету в некоторые даты в сезон минимальная стоимость билета может доходить до 38 тысяч.

Улица немецкой застройки в Гвардейске

Можно добраться и поездом, но это, разумеется, дольше. Поезд следует через Санкт-Петербург, и для пересечения железнодорожным транспортом международных границ в пути следования необходимо иметь загранпаспорт. Его проверяют дважды.

Рыбная деревня, Калининград

Все чаще в Калининградской области встречаются путешественники на личных авто, приехавшие из других российских регионов.

Трасса на подъезде к Калининграду

Для пересечения границ на личном транспорте также, разумеется, понадобится загранпаспорт. Расстояние от Казани до Калининграда по трассе – порядка 2100 км. Ехать придется не менее полутора суток.

Вечернее солнце после ливня, освещающее Дом Советов. Май 2014 года

И о погоде

Как шутят сами калининградцы: «Если вам не нравится наша погода, подождите десять минут». Это зачастую именно так. Если вы проснулись и увидели, что за окном льет дождь стеной, не надо спешить отменять пляжные планы. Часам к 10-11 густые тучи запросто может сменить переменная облачность, а еще через какое-то время и вовсе будет светить яркое солнце, как будто дождя и не было. И наоборот.

Проливной дождь в Гвардейске, июль 2011 года

Если прогноз обещает днем солнце, +20 и ветер 1-3 м/с, можно смело идти загорать. При большем ветре может быть прохладно. Существенный перепад температуры может случиться вечером. От +24 днем часам к девяти вечера может остаться лишь градусов 10-12. Самая нужная вещь на Балтике – удлиненная ветровка-плащ. Несмотря на это, здесь все же можно удивительно хорошо загореть и накупаться до следующего отпуска.

Метель в новогодние праздники 2009 года, Светлогорск

Зима теплая. Снег – скорее редкость, и когда все же выпадает, местные жители стараются не упустить этот день, чтобы покататься с горок.

Калининград

Балтийское море, каким бы холодным оно не казалось летом, зимой в порту Балтийска не замерзает. Поэтому выход к Балтике с этой территории и был стратегически нужен СССР.

Хомлин на мосту у острова Канта. Эти мифические существа – местная легенда, созданная находчивыми предпринимателями. Их можно обнаружить в парках городов области или приобрести в виде сувениров

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