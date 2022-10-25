«Эдельвейс» возьмет деньгами: компания отсудила у Казани компенсацию за пивбар «Раки»

«Эдельвейс Групп» отсудила у исполкома Казани еще 2,8 млн рублей за снесенный почти 20 лет назад у стен Кремля пивбар «Раки». Сегодня Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск компании об очередной компенсации за ущерб. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».

Арбитражный суд РТ удовлетворил иск «Эдельвейс Групп» об очередной компенсации за ущерб Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Раки» «допятились» до 2022 года

Сегодня Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск «Эдельвейс Групп» о компенсации стоимости 1/22 доли в Административном здании Центрального стадиона Казани, что равно площади чуть более 612 «квадратов». Ее компания некогда получила в числе прочих площадей в качестве возмещения за снесенный пивной бар «Раки».

Таким образом, «Эдельвейс Групп» окончательно решил отказаться от принадлежащих ей площадей на Центральном стадионе Казани и потребовал от властей Казани выплатить компенсацию деньгами. Свою часть стадионной недвижимости компания Хайруллиных оценила в 2,8 млн рублей на основании экспертного заключения.

Напомним, «Эдельвейс Групп» стала пусть и миноритарным, но совладельцем спортивного учреждения благодаря другой своей недвижимости – пивбару «Раки», находившемуся аккурат под стенами Казанского Кремля. Такое соседство было не всем по душе. В частности, Союз мусульманских женщин даже обращался к Президенту республики, напоминая об «источнике греха» по соседству с мечетью «Кул Шариф».

Тем не менее бар пользовался популярностью у любителей пенного напитка. В том числе криминального толка. В частности, в конце 90-х годов здесь средь бела дня были расстреляны четверо посетителей, которых правоохранительные органы причисляли к активным участникам группировки «Низы».

«Приговор» питейному заведению, единственному из уцелевших на расчищенной для празднеств 1000-летия Казани Ярмарочной площади, был вынесен летом 2005 года. Незадолго до самого юбилея.

Владелец утраченной недвижимости – компания «Эдельвейс Групп» заявляла о том, что власти Казани обещали ей компенсировать потери. В ноябре 2006 года компания Хайруллиных, судя по всему, не дождавшись обещанного возмещения, обратилась в арбитраж. Тогда, в мае 2007 года, стороны уладили дело миром. Городские власти отдали «Эдельвейс Групп» в качестве равноценной компенсации за снесенное здание и бизнес на улице Ярмарочная 1/22 долю в праве собственности на Центральный стадион.

Благодаря этому компания стала совладельцем огромного здания спортивного павильона (больше 3,5 тыс. «квадратов»), двух административных зданий (по 600 кв. м), пары кафе, кассового павильона с кассой и четырех туалетов. Оставшимися 21/22 доли владел исполком. Согласно более конкретному допсоглашению к мировой, в собственности «Эдельвейс Групп» оказались 401,9 кв. м, которые он сдавал в аренду.

Снесенный почти 20 лет назад пивбар «Раки» находился аккурат под стенами Казанского Кремля Фото: Андрей Шритт / Kazan.nostalgique

Восстановить права не удалось

После масштабной реконструкции арены доля компании Хайруллиных оказалась размыта. При том, что квадратура самого стадиона увеличилась до 23,4 тыс. квадратных метров, у «Эдельвейс Групп» в долевой собственности осталось лишь одно административное здание и частично спортивный павильон. Остальные помещения прекратили существовать, так как на их месте оказалась запроектирована автостоянка на 500 с лишним машино-мест.

Тогда компания «Эдельвейс Групп» подала иск в суд к исполкому с тем, чтобы «истребовать из незаконного владения» свою 1/22 долю. То есть она пыталась вернуть потерянные коммерческие площади. Но дело застопорилось в связи с тем, что реконструированный к 1000-летию Казани стадион так и не был введен в эксплуатацию. Комитет земельных и имущественных отношений Казани, ссылаясь на то, что реконструкция еще не завершена, отказывался выделить долю компании Айрата и Ильшата Хайруллиных.

Инициированное в апреле 2015 года разбирательство по поводу восстановления права на долю закончилось только в сентябре 2018 года проигрышем «Эдельвейс Групп». А компания тогда дошла вплоть до высшей судебной инстанции страны – Верховного суда РФ. Суд констатировал, что большая часть зданий, совладельцем которых числилась «Эдельвейс Групп», после реконструкции стадиона оказались утрачены. Однако с учетом того, что модернизацию спортивного учреждения профинансировал исключительно муниципалитет (вклад «Эдельвейс Групп» равнялся нулю), в восстановлении прав на площади коммерческой компании отказали.

«Эдельвейс групп» окончательно решил отказаться от принадлежащих ей площадей на Центральном стадионе Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не сами площади, так материальную компенсацию

В 2020 году «Эдельвейс Групп» в судебном порядке потребовал от городских властей компенсировать ему 6,5 млн рублей убытков от потери доли на Центральном стадионе, не считая 150 тыс. рублей затрат на отчет о рыночной цене утраченной недвижимости. Суды двух инстанций с этими требованиями согласились: при национализации имущества граждан и юрлиц им должна быть возмещена его стоимость.

А в 2021 году компания Хайруллиных подала новый иск: о выделении доли в натуре в уцелевшем административном здании. Была назначена экспертиза. Ее поручили республиканскому Бюро технической инвентаризации. Она пришла к выводу о том, что конфигурация упомянутого здания сохранилась, а площадь даже увеличилась с 612,3 кв. м до 625,1 «квадрата». Но внутренняя планировка стала другой: помещений, ранее принадлежавших «Эдельвейс Групп», в нем нет, так как были демонтированы перегородки. Поэтому и техническая возможность выделить их отсутствует, пришли к заключению эксперты. По этой причине «Эдельвейс Групп» в январе этого года в иске было отказано. Затем компания пошла по тому же пути, что и в первом случае: за неимением площадей взыскать с городских властей компенсацию их стоимости.

Представители исполнительного комитета просили рассмотреть дело в их отсутствие. Их позиция сводилась к тому, что в иске следует отказать. Представитель компании «Эдельвейс Групп» Эльвира Искендерова поддержала исковое заявление. Если сегодняшнее решение Арбитражного суда РТ останется в силе и 2,8 млн рублей «Эдельвейс Групп» будут выплачены, компания не будет иметь к Центральному стадиону никакого отношения.

Фото на анонсе: Андрей Шритт / Kazan.nostalgique